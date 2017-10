Fehler auf der aktuellen "All Areas"-CD - korrekte Tracklist hier downloaden

Im aktuellen VISIONS 296 hat sich auf unserer "All Areas"-CD der Fehlerteufel eingeschlichen: Tracklist und Songfolge auf der CD stimmen nicht überein. Hier könnt ihr euch die korrekte Tracklist herunterladen.

Vermutlich hat schon der eine oder andere von euch nicht schlecht gestaunt, warum im neuen VISIONS 296 auf der beigelegten "All Areas"-CD Nr. 201 etwa The Used plötzlich verdächtig nach dem Psychrock von Electric Eye klingen, oder warum Electric Eye wiederum nun im Emo-Posthardcore von Circa Survive zu Hause sind.

Die Antwort ist simpel: Bei der intensiven Produktion des Heftes ging was durcheinander, deshalb stimmt nun die Tracklist nicht. Sorry dafür, wir werden dafür sorgen, dass so ein Fehler nicht wieder passieren kann.

Damit ihr die aktuelle "All Areas"-CD trotzdem ohne Abstriche genießen könnt, stellen wir euch hier die korrigierte Rückseite des CD-Schubers und das Label der CD zum Download zur Verfügung - wer Drucker und CD-Aufkleber beziehungsweise Schere und Kleber zur Hand hat, kann sich so mit wenigen Handgriffen eine korrekte All Areas herstellen. Viel Spaß mit der richtigen Tracklist, und vor allem natürlich mit den Songs!

korrigierte CD-Lasche herunterladen (Rechtsklick, dann "Speichern unter")

korrigiertes CD-Label herunterladen (Rechtsklick, dann "Speichern unter")

Foto: Die korrigierte Rückseite der "All Areas"-CD aus VISIONS 296