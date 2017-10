VISIONS empfiehlt: Alternative-Rocker Paceshifters kommen auf Tour

Hier ein wenig Fidlar, dort ein wenig Nirvana, fertig sind Paceshifters. Ihr mittlerweile auch in Deutschland erschienenes Debüt "Waiting To Derail" stellen die Niederländer im kommenden Februar live vor. Wir empfehlen den Konzertbesuch!

"Mit Powerpop und Garagenpunk feiern die Paceshifters eine große 90er-Grunge-Party", schrieb unser Rezensent Michael Setzer in der aktuellen Ausgabe zum Debütalbum "Waiting To Derail", das es am 6. Oktober nun auch bis nach Deutschland geschafft hat. Unterwegs mit ihrer 90er-Party, bei der sie im Surfpunk-Gewand Linkshändergitarren den Grunge lehren, waren sie in ihrer Heimat unter dem Meeresspiegel bereits, nun hat es auch drei deutsche Städte getroffen.

Im Februar kommen Seb Dokman und seine beiden Mitstreiter im Rahmen ihrer Tour "Yearning Desire" also nach Köln, Hamburg und Berlin - präsentiert von VISIONS. Tickets für die schweißtreibenden Shows sind ab 27. Oktober bei Eventim erhältlich.

VISIONS empfiehlt:

Paceshifters

25.02. Köln - MTC

26.02. Hamburg - Nochtwache

27.02. Berlin - Privatclub