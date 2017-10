The National präsentieren Video zu "I'll Still Destroy You"

Foto: Screenshot Youtube

Die New Yorker Melancholie-Indierocker The National feiern im Video zum Song "I'll Still Destroy You" eine rauschende Party mit Stripper.

Gestern und heute spiel(t)en The National noch ausverkaufte Shows im Berliner Tempodrom - zwei ihrer insgesamt drei Deutschland-Daten -, nun zaubern sie parallel ein neues Video aus dem Hut.

Das Stück stammt vom Anfang September erschienenen Album "Sleep Well Beast", das es in VISIONS 294 zum Album des Monats gebracht hatte.

Das Video haben Allan Sigurðsson und der isländische Performance- und Installationskünstler Ragnar Kjartansson inszeniert. Wir sehen die Band in einer Art Strip-Club in Kopenhagen, in dem ein pummeliger Seemann langsam die Hüllen fallen lässt, während Gäste aller Generationen drumherum mit glitzerndem Konfetti und Schampus feiern.

Der Song liefert dazu einen ziemlich konträren Soundtrack, ist er doch ein ruhiger, nur langsam anschwellender Melancholie-Reigen, der am Ende dann in einer leicht atonalen Klimax inklusive Streichorchester endet.

Das Video war gedreht worden, als die gitarrespielenden Zwillingsbrüder Aaron und Bryce Dessner das HAVEN Festival in Dänemarks Hauptstadt kuratierten. Es wurde innerhalb einer Stunde in der Pop-up-Bar Dope & Korruption gedreht. Während des Drehs wurde die Bar von dänischen Sicherheitsbeamten geschlossen und am kommenden Tag zerstört.

Video: The National - "I'll Still Destroy You"