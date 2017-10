Biffy Clyro spielen exklusive "MTV Unplugged"-Show

Biffy Clyro lassen es auf den großen Bühnen auch gern mal krachen, sie können aber auch anders: Anfang November spielen die drei Schotten in London ein intimes "MTV Unplugged"-Akustikkonzert. Tickets sind streng limitiert.

In den 90ern stand "MTV Unplugged" mit legendären Shows von Nirvana oder Oasis für das ganz besondere Akustik-Erlebnis. Und zuletzt hatten Bands wie Placebo dem Format wieder neues Leben eingehaucht.

Nun reihen sich auch Biffy Clyro ein: Im Rahmen der MTV Musiv Week, die mit zahlreichen Aktionen und Konzerten auf die am 12. November stattfindenden MTV European Music Awards 2017 hinführen soll, werden die Schotten am 8. November in London im Roundhouse (gelegen im Stadtteil Camden) eine exklusive Akustikshow spielen. Bei der sollen Songs ihres aktuellen Albums "Ellipsis" (2016), aber auch Klassiker der Band zu hören sein.

"Wir fühlen uns wahrhaft geehrt, die UK-Neuauflage von MTV Unplugged zu spielen. Diese Show hat uns mit ihren legendären Performances in den 90ern nachhaltig geprägt – von Nirvana und Pearl Jam bis zu George Michael und Mariah Carey. Nun Teil dieses Erbes zu werden, haut uns um uns um. Wir können es kaum erwarten!" schrieb die Band in einem Statement.

Tickets für die Show sind streng limitiert. Auf ihrer offiziellen Webseite beschreiben die Schotten eine Reihe von Maßnahmen, die dagegen helfen sollen, dass die raren Tickets auf dem Schwarzmarkt landen: So gibt es pro Person, Adresse und Kreditkarte nur zwei Tickets, diese sind personalisiert und an die elektronische Karte des Einkaufs gebunden. Ohnehin sind die Tickets nur für Mitglieder des "Team Biffy" erhältlich, für das man sich aber einfach kostenlos anmelden kann. Informationen zum Ticketkauf sollen per Mail an die Mitglieder gehen. Tickets gibt es ab dem 25. Oktober um 10 Uhr deutscher Zeit - es könnte sich also lohnen, sich noch schnell beim "Team Biffy" zu registrieren.

Im Frühjahr hatten Biffy Clyro schon eine Live-Session kostenlos an ihre Fans verschenkt.

Live: Biffy Clyro (MTV Unplugged)

08.11. London - Roundhouse