VISIONS empfiehlt: King Gizzard & The Lizard Wizard kommen 2018 auf Tour

Die übermenschliche Psych-Rock-Wunderband King Gizzard & The Lizard Wizard kommt im März 2018 für vier Live-Termine zurück nach Deutschland, die wir euch mit VISIONS empfehlen.

Früher im Jahr hatten King Gizzard & The Lizard Wizard die krasse Ansage gemacht, dass sie in diesem Jahr fünf Alben veröffentlichen wollen. Jetzt haben sie auch noch vier Deutschland-Tourdaten für den März kommenden Jahres bekanntgegeben.

Ab dem 7. März 2018 kann man die fantastische Live-Band auf Bühnen in Berlin, Hamburg, Leipzig und München sehen. Der Vorverkauf startet am 27. Oktober um 11 Uhr.

Bisher konnten wir uns in 2017 am in orientalischen Tonlagen schwelgenden Album "Flying Microtonal Banana" erfreuen, sowie am irren SciFi-Konzept-Inferno "Murder Of The Universe" und zuletzt an der jazzig-entspannten Kollaboration mit Mild High Club namens "Sketches Of Brunswick East".

Mit dem Video zum neuen Song "Crumbling Castle" hatten King Gizzard & THe Lizard Wizard vor einigen Tagen den ersten Song vom nächsten Album via Video ins Netz gestellt. Wie das heißen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

VISIONS empfiehlt:

King Gizzard & The Lizard Wizard

07.03. Berlin - Astra

09.03. Hamburg - Uebel & Gefährlich

10.03. Leipzig - Conne Island

11.03. München - Strom