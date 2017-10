VISIONS empfiehlt: Shoegaze-Trio Jaguwar zeigt erste Single "Crystal", kommt auf Tour

Das deutsche Trio Jaguwar kann den ganz großen Shoegaze-Namen das Wasser reichen. Heute veröffentlichen sie mit "Crystal" die erste Single ihres kommenden Debütalbums, im Februar kommen sie auf von VISIONS präsentierte Tour.

Vergangenes Jahr konnten Jaguwar das Label Tapete von ihrer Musik überzeugen, mit eigens veröffentlichten Tracks wie dem durchdringenden "Muffhead". Mit dessen extrem krachenden Soundwänden kommt man nicht um einen Vergleich mit My Bloody Valentine herum. Im Januar steht auf dem Label die Veröffentlichung von Jaguwars Debütalbum "Ringthing" an, aus dem sie nun die erste Single "Crystal" mit einem Musikvideo präsentieren.

In dem Song geht es weniger lärmend, aber umso verträumter zu. Treibender Dreampop bestimmt die Strophen, in den Refrains sind die ersten, verhallten Effektspielereien an der Gitarre zu hören, die sich aber bis zum Höhepunkt am Schluss bedacht zurückhalten. Dann bricht in "Crystal" noch einmal die geballte Shoegaze-Gewalt aus, mit epischen Melodien, die Gänsehaut erzeugen. Orgel-artig klingen die Sounds dann aus. Das Video zeigt die Band die Sonne genießend in verschiedenen Landschaftsaufnahmen.

"Ringthing" erscheint am 12. Januar bei Tapete, im Februar kommen Jaguwar auf von VISIONS präsentierte Tour. Ihr könnt die Band aber schon im November auf vereinzelten Shows kennenlernen, unter anderem als Support für die Post-Rocker Pg.Lost oder beim Tapete Jubiläumskonzert im Hamburger Knust. Karten bekommt ihr bei den entsprechenden Vorverkaufsstellen.

Video: Jaguwar - "Crystal"

Cover & Tracklist: Jaguwar - "Ringthing"

01. "Lunatic"

02. "Skeleton Feet"

03. "Slow And Tiny"

04. "Gone"

05. "Crystal"

06. "Night Out"

07. "Whales"

08. "Away"

09. "Week"

10. "End"

VISIONS empfiehlt:

Jaguwar

20.02. Hannover - Cafe Glocksee

21.02. Bielefeld - Potemkin

22.02. Dresden - Ostpol

23.02. Nürnberg - K4

24.02. Wiesbaden - Kulturpalast

25.02. Saarbrücken - Sparte 4

Live: Jaguwar

07.11. Karlsruhe - Stadtmitte

08.11. Salzburg - Rockhouse

10.11. Hamburg - Knust

11.11. Kiel - Medusa

15.11. Berlin - Monarch