Sepultura kündigen große Europa-Tour für 2018 an

Die Thrash- und Groove-Metal-Veteranen Sepultura haben für das kommende Jahr eine umfangreiche Tour durch Europa und Großbritannien angekündigt. Im Gepäck haben die Brasilianer drei vielverpsrechende Support-Acts und Ihr neues Album "Machine Messiah".

Während die Cavalera-Brüder noch dieses Jahr mit ihrer "Max & Igor Cavalera Return To Roots"-Tour nach Deutschland kommen, ist auch ihr ehemaliges Metal-Mutterschiff Sepultura nicht untätig: Im kommenden Jahr kommt die Band um Sänger Derrick Green und Gitarrist Andreas Kisser mit dem aktuellen Album "Machine Messiah" in zahlreiche europäische und acht deutsche Städte. Karten gibt es bei Eventim.

Supportet wird die Band neben den deutschen Death-Metallern Obscura von den Black-Metallern Goatwhore aus New Orleans und der Deathcore-Band Fit For An Autopsy aus New Jersey. So erklärte Sepultura-Gitarrist Andreas Kisser über die Auswahl der Bands: "Ich könnte nicht zufriedener sein mit den Bands, die uns begleiten... Also macht euch bereit, der Messiah rückt vor, wir sehen uns bald. Destroy!!!".

Live: Sepultura

23.02. Leipzig - Conne Island

01.03. Graz - Explosiv

06.03. Berlin - Columbia Theater

07.03. Hamburg - Docks

08.03. Saarbrücken - Garage

09.03. Stuttgart - LKA Longhorn

10.03. München - Backstage

21.03. Bochum - Zeche

22.03. Nürnberg - Hirsch

23.03. Salzburg - Rockhouse

24.03. Solothurn - Kulturfabrik Kofmehl