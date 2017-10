Liam Gallagher kündigt zwei Deutschlandkonzerte für 2018 an

Anfang März wird Liam Gallagher mit den neuen Songs seines Soloalbums "As You Were" für je ein Konzert nach Köln und Berlin kommen.

Nach seinem Überaschungsauftritt beim Reeperbahnfestival vergangenen Monat hat Liam Gallagher Deutschland für das kommende Jahr erneut in seinen Tourplan gepackt. Zwei Konzerte wird der ehemalige Oasis-Sänger im kommenden Frühjahr spielen. Am 4. März tritt Gallagher in der Kölner Live Music Hall auf. Tags darauf am 5. März bespielt er mit seiner Live-Band Huxley's Nue Welt in Berlin.

Am 6. Oktober war das erste Soloalbum "As You Were" des jüngern Oasis-Bruders erschienen. Trotz aller Kontroversen um die Person Liam Gallagher überraschte die Platte positiv und wird von Gallagher und seiner Band nun auch bald live vorgestellt. Als Verstärkung holte sich der Musiker den schon in seiner letzten Band Beady Eye aktiven Tourgitarristen Jay Mehler hinzu. Außerdem mit dabei ist unter anderem Babyshambles-Bassist Drew McConnell. Tickets für die Shows sind ab Freitag, den 20. Oktober 10 Uhr unter anderem via Eventim bestellbar.

Zuletzt waren Gallagher, der seinen Twitteracount sonst eher als verbales Schlachtfeld nutzt, sogar ein paar Worte des Lobes zu Fernsehmoderator James Corden über die Lippen zu kommen.

Live: Liam Gallagher

04.03. Köln - Live Music Hall

05.03. Berlin - Huxley's Neue Welt