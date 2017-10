Sleater-Kinney präsentieren neuen Song "Here We Come"

Neben einem Live-Album und Filthy Friends, dem Nebenprojekt von Co-Frontfrau Corin Tucker, haben Sleater-Kinney dieses Jahr noch einen Beitrag zu einer Singles-Compilation von Planned Parenthood parat. "Here We Come" reiht sich ein zwischen Beiträgen von Bon Iver, Björk, Elliott Smith und vielen mehr.

Sleater-Kinney haben das zackige und miesgelaunte "Here We Come" während der Sessions zum Comeback-Album "No Cities To Love" aufgenommen. Am 20. Oktober wird der Song wie angekündigt als Teil einer Singles-Compilation für die Nonprofit-Organisation Planned Parenthood erscheinen, aber vorerst nur digital.

Am 17. November folgt dann das Boxset. Auf der Tracklist befinden sich auch einige Musiker aus dem VISIONS-Umfeld. So ist eine bisher unveröffentlichte Live-Version des Elliott Smith-Songs "Pretty (Ugly Before)" dabei, sowie verschiedene rare Tracks von Björk, Sharon Van Etten, Chvrches, Bon Iver und Feist. Die vollständige Tracklist und eine Liste der Coverdesigner für die Seven-Inches findet ihr weiter unten.

Zuletzt hat Sleater-Kinneys Bassistin und Sängerin Carrie Brownstein ihr Regiedebüt "Fairy Godmother" angekündigt. Corin Tucker hatte mit der Supergroup Filthy Friends, zu der unter anderem der ehemalige R.E.M.-Gitarrist Peter Buck gehört, deren Debütalbum "Invitation" veröffentlicht.

Stream: Sleater-Kinney - "Here We Come"

Tracklist: Seven-Inches For Planned Parenthood

01. Cecile Richards - "Intro"

02. Chvrches - "Down Side Of Me (Live)"

03. Estelle - "Woman’s World"

04. dream hampton - "Casey"

05. Björk - "Come To Me (Live)"

06. Margaret Atwood - "Blackberries"

07. Nico Muhly - "Uneven Cycles"

08. John Legend/St. Vincent - "Lovin' You (Live at Largo)"

09. Tig Notaro - "My Ideal Exchange With A Stranger (Live at Largo)"

10. Mitski - "I'm A Fool To Want You"

11. Heather McGhee - "We the People"

12. Elliott Smith - "Pretty (Ugly Before) (Live at Largo)"

13. Margaret Atwood - "Oh Children"

14. Matt Berninger/Jon Brion - "Learning (Live at Largo)"

15. Pete Holmes - "Untitled (Live at Largo)"

16. Bon Iver - "45 (Live at the Philharmonie de Paris)"

17. Dr. Willie Parker - "Life's Work"

18. Sharon Van Etten - "Passion And Love"

19. Feist - "Born To Bond"

20. Laurie Anderson - "Birth Of Lola"

21. Helado Negro - "Beber"

22. Zach Galifianakis - "Untitled (Live at Largo)"

23. Margaret Cho - "Asians in Hollywood (Live at Largo)"

24. Sleater-Kinney - "Here We Come"

25. Aparna Nancherla - "History Has Its Sights On You (Live at Largo)"

26. Mary Lattimore/Meg Baird - "Fair Annie"

27. Sarah Silverman - "Untitled (Live at Largo)"

28. Janeane Garofalo - "Untitled (Live at Largo)"

29. Jenny Slate - "Untitled (Live at Largo)"

30. Bryce Dessner - "For Marsha P. Johnson"

31. Common - "Love Star" (ft. Marsha Ambrosius and PJ)

32. Mary J. Blige - "Strength Of A Woman"

Liste: Coverdesinger der Seven-Inches

Angela Pilgrim

Azar Kazimir

Domonique Echeverria

Hisham Akira Bharoocha

Jacqui Oakley

James Merry

Mark Fox

Megan Tatem

Molly Schiot

Penelope Gazin

Rashid Johnson

Shepard Fairey

William Villalongo