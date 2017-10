The Dillinger Escape Plan zeigen Livevideo zu "Limerent Death"

Kurz vor den finalen Konzerten der Band veröffentlichen The Dillinger Escape Plan ein Live-Video zum Song "Limerent Death" - das die ganze, unheimliche Kraft der Band demonstriert.

The Dillinger Escape Plan spielen derzeit die letzten Konzerte ihrer Karriere in Australien, Neuseeland und Japan, bevor sie Ende Dezember bei drei Shows in New York ihre Bandgeschichte beenden.

Welch außergewöhnlich physische Liveband danach nicht mehr zu sehen sein wird, zeigt das Video zu "Limerent Death". Der erste Clip zu einem Song aus dem aktuellen, bereits 2016 erschienenen Album "Dissocation" war während der letzten Europatour der Band gedreht worden.

Verantwortlich für das Blitzlichtgewitter ist Regisseur Oleg Rooz, der die Band auf Tour begleitet hat, wie Sänger Greg Puciato in einem Statement sagte: "Normalerweise veröffentlicht man ein Video bevor man ein Album veröffentlicht, aber um ehrlich zu sein, waren wir nachdem 'Dissocation' im Kasten war, einfach zu ausgelaugt vom Schreibprozess, den Aufnahmen und der Tragweite der Entscheidung, die Band aufzulösen, dass wir uns um ein Video einfach nicht gekümmert haben."

"Außerdem war uns klar, dass konzeptuell nichts anderes als Live-Aufnahmen zu dem Song passen würden, wir aber zu der Zeit schon lange nicht mehr auf Tour gewesen waren und einfach kein Material von uns existierte", so Pusciato. "So kommt es jetzt, dass wir den Clip ein Jahr nachdem unsere Album erschienen ist, veröffentlichen - und das nur ein Dutzend Konzerte vor dem Ende der Band, aber was soll's."

Video: The Dillinger Escape Plan - "Limerent Death"