At The Drive-In kündigen limitierte EP "Diamanté" an

At The Drive-In werden Ende November eine neue 3-Song-EP veröffentlichen. "Diamanté" erscheint im Rahmen des "Black Friday"-Events des Record Store Day als limitiertes Vinyl - und kommt mit einem kryptischen Statement der Band.

Nachdem At The Drive-In im Mai 17 Jahre nach ihrer Auflösung ihr neues Album "Inter Alia" veröffentlicht hatten, legen die Post-Hardcore-Veteranen nun direkt nach: Am 24. November veröffentlicht die Band ihre drei neue Songs umfassende EP "Diamanté" als Ten-Inch-Vinyl.

Die Songs hatten At The Drive-In im Sommer 2017 im Clouds Hill Studio in Hamburg aufgenommen, wo Gitarrist Omar Rodriguez-Lopez auch schon mit seiner Band Bosnian Rainbows gearbeitet hatte. Rodriguez-Lopez produzierte die Aufnahmen auch, den Mix übernahm Johann Scheerer.

Zumindest zu einem Songtitel gibt es eine Spur: "Despondent At High Noon" ist auch der Titel eines Skateboard-Decks im Deathwish-Shop, das At-The-Drive-In-Sänger Cedric Bixler-Zavala entworfen hatte.

Überhaupt gibt sich die Band rätselhaft in Hinblick auf ihren Release. Hier ihr Statement im englischen Originalwortlaut: "How do you weaponize the insatiable thirst for life among vultures? How do you deprogram the coroner dissecting hiatus? What light beckons you from the sewers of suggestion? Is your instinct extinct ? Or does it hide in the flash burn of counterfeit automatons? 5 boys with guilty slingshots swaying to the Midwitch Sound. Blinded by the DIAMANTÉ."

"Diamanté" wird am 24. November ausschließlich im Rahmen des "Black Friday"-Events des Record Store Day in unabhängigen Plattenläden erhältlich sein. Die Veröffentlichung ist auf 4.000 Exemplare limitiert und erscheint auf Coke-Bottle-Vinyl mit Knochensplitter-Tupfern. Der Black Friday ist in den USA der Freitag nach Thanksgiving, der traditionell ein Einkaufstag ist, zu dem viele Geschäfte Sonderangebote machen. Seit einigen Jahren beteiligt sich auch der eigentlich im April stattfindende Record Store Day mit exklusiven Vinyl-Releases am Black Friday.

At The Drive-In spielen nach ihrer exklusiven Show in München im zurückliegenden August auch 2018 Konzerte in Deutschland, bei denen sie von Le Butcherettes und Death From Above unterstützt werden. Karten gibt es bei Eventim.

Cover & Tracklist: At The Drive-In - "Diamanté"

A-Side:

01. "Amid Ethics"

02. "Despondent At High Noon"

B-Side:

03. "Point Of Demarkation"

VISIONS empfiehlt:

At The Drive-In + Death From Above + Le Butcherettes

25.02. Wiesbaden - Schlachthof

26.02. Berlin - Columbiahalle

02.03. Hamburg - Sporthalle

03.03. Köln - Palladium