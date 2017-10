Frank Turner kündigt Best-of-Album "Songbook" an, streamt neuen Song "There She Is"

Folkpunk-Singer/Songwriter Frank Turner bringt im November ein Best-of-Album heraus: Das "Songbook" kommt mit persönlichen Lieblingsliedern, zehn alternativen Versionen älterer Songs und dem neuen Track "There She Is" - den ihr bereits streamen könnt.

Das Best-of-Album "Songbook" wird eine karriereumspannende Kollektion von Frank Turners größten Tracks, darunter viele seiner persönlichen Lieblingslieder enthalten. Zusätzlich soll der Platte eine Bonus-CD mit neu überarbeiteten Version älterer Stücke beiliegen, die Titel findet ihr weiter unten. Aber Turner wäre nicht Turner, wenn er nicht auch neues Material zum Vorschein bringen würde: Neben den bekannten Songs kommt das "Songbook" daher auch mit dem neuen Lied namens "There She Is". Unten hört ihr den sphärischen, fast ein wenig U2-artigen Track.

Erhältlich ist die Platte ab dem 24. November in verschiedenen Formaten: Das "Songbook" erscheint digital, auf CD und Vinyl. Am 15. Dezember kommt zudem ein Boxset inklusive einer Live-DVD von Turners 2000. Konzert und eines Fotobuchs heraus.

Derzeit arbeitet der Folkpunk-Singer/Songwriter auch an einem Nachfolger seines aktuellen Studioalbums "Positive Songs For Negative People", das 2015 erschienen war. Die neue Platte ist im kommenden Jahr zu erwarten.

Stream: Frank Turner - "There She is"

Cover & Tracklist: Frank Turner - "Songbook"

CD1:

01. "Four Simple Words"

02. "I Still Believe"

03. "The Next Storm"

04." Recovery"

05. "The Road"

06. "Long Live The Queen"

07. "Glorious You"

08. "Plain Sailing Weatherv"

09. "I Knew Prufrock Before He Got Famous"

10. "Wessex Boy"

11. "The Opening Act Of Spring"

12. "Polaroid Picture"

13. "Mittens"

14. "If Ever I Stray"

15. "The Way I Tend To Be"

16. "The Ballad Of Me And My Friends"

17. "Photosynthesis"

18. "Get Better"

19. "There She Is"

CD 2:

01. "Polaroid Picture" (Songbook-Version)

02. "The Ballad Of Me And My Friends" (Songbook-Version)

03. "Broken Piano" (Songbook-Version)

04. "Josephine" (Songbook-Version)

05. "Love 40 Down" (Songbook-Version)

06. "The Way I Tend To Be" (Songbook-Version)

07. "Glorious You" (Songbook-Version)

08. "I Am Disappeared" (Songbook-Version)

09. "Long Live The Queen" (Songbook-Version)

10. "Photosynthesis" (Songbook-Version)