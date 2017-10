VISIONS Premiere: Amenra streamen neues Album "Mass VI"

Foto: Stephan Vanfleteren

Kaum jemand vertont doomige Schwärze so gekonnt wie Amenra. Bei uns streamt das belgische Kollektiv vorab sein neues Album "Mass VI", das am Freitag erscheinen wird.

Anhängern der "Church Of Ra" muss man das Schaffen der Belgier Amenra auf ihrem sechsten Studioalbum kaum noch erklären: Bitterböser, wie aus endloser Dunkelheit hervorkriechender Post- und Doom-Metal bestimmt auch die rund 41 Minuten von "Mass VI", das am 20. Oktober via Neurot/Cargo hierzulande erscheint.

Amenra haben dabei ihre Stärken nochmal weiter verfeinert: Minutenlang bauen sie im vorab schon per Video vorgestellten Opener "Children Of The Eye" Atmosphäre auf, bevor Sänger Colin H. van Eeckhout markerschütternde Schreie loslässt - und nach einer Weile wieder melodische Ruhe vor dem Sturm das Klangbild bestimmt, bevor die finale Eruption den Song schleppend zu einem hymnischen Höhepunkt trägt. Und auch im Vorabtrack "Plus Pres De Toi (Closer To You)" beweisen Amenra, wie perfekt sie die Dynamik zwischen tonnenschwer dahinwalzender Verzweiflung und feiner Melancholie beherrschen. Unten könnt ihr die Platte hören.

Das Album wurde für die europäische Ausgabe von Jack Shirley (Deafheaven, Oathbreaker) gemixt. In den USA erscheint das Album mit einem anderen Mix von Billy Anderson, der schon das Vorgängeralbum "Mass V" produzierte und für Klassiker von Neurosis, Sleep und Eyehategod verantwortlich war.

Frontmann van Eckhoout verfasste zum neuen Album aucheinen Essay, der dessen Entstehung und Stoßrichtung reflektiert. Den Text könnt ihr auf Englisch bei The Independent lesen.

Die seit rund 18 Jahren aktiven Amenra sind in der Szene ihres Heimatlandes gut vernetzt: Zu dem Kollektiv, dass sich neben der Musik auch anderen Kunstformen widmet, ist derzeit auch Lennart Bossu, der ansonsten bei Oathbreaker Gitarre spielt.

In Kürze spielen Amenra auch zwei Konzerte im deutschsprachigen Raum. Karten für die vermutlich wieder durch beeindruckende Visuals unterfütterten Shows gibt es bei Eventim.

Album-Stream: Amenra - "Mass VI"

Live: Amenra

07.11. Leipzig - Werk 2

08.11. Wien - Szene