God Mother zeigen Aftermovie zur Tour mit The Dillinger Escape Plan

Foto: Screenshot Youtube

Auf ihrer vergangenen (und endgültig letzten) Europatour hatten sich The Dillinger Escape Plan Support von God Mother geholt. Die Schweden haben die Konzerte nun aus ihrer Sicht in einer kleinen Doku festgehalten.

God Mother hatten die Mathcore-Pioniere The Dillinger Escape Plan schon am Anfang ihrer finalen Tour begeistern können. Doch dann hatten die US-Amerikaner diese nach einem Tourbus-Unfall vorerst abbrechen müssen. Für ihre Nachholtermine nahmen sie God Mother dann als dauerhafte Begleitung mit - vor allem Gitarrist Ben Weinman war in der Zwischenzeit großer Fan der Schweden geworden und hatte sie auf seinem Label Party Smasher untergebracht.

Die noch recht junge Band hat die Tour nun in einer lustigen und relativ wortkargen Dokumentation aus ihrer Perspektive festgehalten. Direkt sind The Dillinger Escape Plan nur selten zu sehen, doch das Video zeigt auch einige Live-Clips von Shows aus dem deutschsprachigen Raum, darunter Köln und Wien. Im Mittelpunkt steht zwar der Spaß, den God Mother vor allem hinter den Kulissen hatten, doch es ist auch sympathisch anzusehen, mit wie viel Bewunderung sie den Mathcore-Veteranen begegnen.

Inzwischen haben God Mother ihr eigenes Debütalbum veröffentlicht, aus dem sie vorher ein Video zu "By The Millions" gezeigt hatten. Für The Dillinger Escape Plan schlägt jedoch bald das letzte Stündlein. Nach drei finalen Shows in New York im Dezember wird sich die Band endgültig auflösen. Ihr letztes Album "Dissociation" war vor fast genau einem Jahr erschienen.

Video: God Mother / The Dillinger Escape Plan - Euro Tour 2017