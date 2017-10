Maynard James Keenan teasert neue A Perfect Circle-Songs an

Über Twitter hat Maynard James Keenan angedeutet, dass einige neue Songs seiner Band A Perfect Circle auf der Setlist für die kommende US-Tour stehen werden. In den zugehörigen Hashtags verrät er außerdem einen möglichen Veröffentlichungszeitraum.

So verkündete Maynard James Keenan vergangene Nacht, dass er zwar müde sei und dringend ein Nickerchen bräuchte. Er befinde sich aber direkt auf dem Weg zu den Tour-Proben seiner Band A Perfect Circle, um "diese neuen Songs zu lernen."

Die vielverpsrechende Formulierung verfehlt ihre Wirkung nicht. In den Kommentaren zum Tweet hagelt es Begeisterungsrufe, aber auch skeptische Bemerkungen. Schließlich hat sich Keenan mit dem Treppenwitz um ein neues Tool-Album nicht gerade Glaubwürdigkeits-Credits zum Thema Albumankündigungen verdient. So schreibt ein Nutzer: "Hab ich da was von neuen Songs gehört? Na, dann dauert es ja nur noch 10.000 Tage. Ooops, falsche Band", und bemüht einen mittlerweile gängigen Gag zum noch aktuellen Tool-Album "10.000 Days" von 2006. Ein anderer User schreibt verzweifelt: "Ich brauche ein neues Tool-Album bevor ich sterbe. Bitte!!!"

Alle, die sich tatsächlich für neues Material von A Perfect Circle interessierten, konnten derweil in den Hashtags der Nachricht noch mehr versteckte Hinweise finden. So weist "#apc2018" darauf hin, dass das neue Album im Laufe des kommenden Jahres erscheinen könnte. Abgesehen von dem Live-Album "Stone And Echo: Live At Red Rocks" und dem Best-of-Album "Three Sixty" war das bislang letzte Studioalbum "eMOTIVe" im Jahr 2004 erschienen. Gerüchten darum, dass schon in diesem Jahr ein neues Album erscheinen könnte, hatte Maynard vor einer Weile eine Absage erteilt.

Tweet: Maynard James Keenan zu neuen A-Perfect-Circle-Songs