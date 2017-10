VISIONS Party im November wird zur großen Anti-Flag Release-Party

Jeden ersten Freitag im Monat findet unsere VISIONS Party im Dortmunder FZW statt, bei der euch im November ein besonderes Highlight erwartet: Wir feiern den Release von Anti-Flags neuem Album "American Fall" mit einer großen Verlosung.

Das Dortmunder FZW befindet sich seit Jahren immer am ersten Freitag im Monat fest in der Hand unserer DJs, die für euch regelmäßig das Beste aus Punk, Hardcore, Metal, Alternative und Indie auflegen. Bei der nächsten VISIONS Party könnt ihr euch aber zusätzlich auf eine dicke Verlosung freuen: Weil sich der Termin mit dem Release von Anti-Flags neuem Album "American Fall" überschneidet, machen wir die Feier zur Releaseparty und schenken euch exklusives Merch.

Am 3. November steht die VISIONS Party somit ganz im Zeichen der Punkband. Bisher hatten Anti-Flag die neuen Songs "Racists", "American Attraction" und "The Criminals" präsentiert - alles hochpolitische Hymnen, die zum gesellschaftlichen Klima unserer Zeit passen. Ganz gleich ob in Anti-Flags Heimatland über dem Atlantik, oder hier in Europa.

Was genau wir verlosen, verraten wir euch zeitig vor dem Partytermin. Bei unserer VISIONS Party im Münchener Strom feiern wir den Release übrigens nach - am 24. November mit dem gleichen Programm.

Die VISIONS Party am 3. November wird wie gewohnt ab 23 Uhr im FZW stattfinden. Der Eintritt kostet sechs Euro.

Bild: VISIONS feiert Anti-Flag-Releaseparty