Noel Gallagher streamt neuen Song "Holy Mountain"

Zuletzt hatte Noel Gallagher die Veröffentlichung seines dritten Albums "Who Built The Moon" immer wieder verschoben. Nachdem dann kürzlich doch Details zur Platte bekannt wurden, folgt nun mit "Holy Mountain" die erste Single-Auskopplung.

Ein Leak auf Amazon hatte dafür gesorgt, dass vor zwei Wochen konkrete Informationen zum neuen Album von Noel Gallagher ans Tageslicht kamen. Der Oasis-Mitbegründer bestätigte die Angaben kurz darauf und gab in einem Trailer einige kurze Ausschnitte preis. Jetzt gibt es mit dem ersten Vorabtrack "Holy Mountain" einen ersten umfänglichen Vorgeschmack auf das neue Werk.

Nach einem kurzem Gitarren-Fade-In treibt der Song sofort mit großer Energie und einem groovigen Bass nach vorne. Die kratzige Produktion sorgt für einen psychedelischen Einschlag, Bläser und Flöten verleihen dem Song etwas orchestrales. Darüber hinaus haben sich Gallagher und seine High Flying Birds prominente Unterstützung für den Track geholt, denn an der Orgel ist der Musiker Paul Weller zu hören.

Mit der Vorabveröffentlichung von "Holy Mountain" legt Noel damit im internen Wettstreit mit seinem Bruder Liam nach. Dieser hatte am vergangenen Freitag sein erstes Soloalbum "As You Were" präsentiert.

Noel Gallaghers "Who Built The Moon" erscheint am 24. November und ist damit der Nachfolger zum bislang letzten Album "Chasing Yesterday", das 2015 veröffentlicht wurde.

Im April kommt er mit seiner Band auch auf Tour nach Deutschland. Tickets dafür gibt es bei Eventim.

Stream: Noel Gallagher's High Flying Birds - "Holy Mountain"

Live: Noel Gallagher's High Flying Birds

08.04. Hamburg - Mehr! Theater am Großmarkt

09.04. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

12.04. München - Zenith

16.04. Berlin - Max-Schmeling-Halle

17.04. Wiesbaden - Schlachthof