VISIONS empfiehlt: Hot Water Music kommen auf Deutschlandtour

Hot Water Music zieren das Cover der aktuellen VISIONS-Kioskausgabe, gerade vor einem Monat erschien ihr inzwischen achtes Studioalbum "Light It Up". Jetzt haben die Punkrock-Veteranen drei Deutschlandshows für das kommende Jahr angekündigt.

Die Mitglieder von Hot Water Music verbindet eine turbulente Bandgeschichte. Mehrmals riss es die Floridianer in den vergangenen 24 Jahren auseinander, das Touren machte ihnen zu schaffen, doch die Leidenschaft für ihren vor Herzblut triefenden Punkrock brachte sie immer wieder zusammen. Mit "Light It Up" veröffentlichte die Band im September ihr inzwischen achtes Studioalbum, mit dem sie an keiner Stelle den Anschein erwecken, an Antrieb verloren zu haben.

In VISIONS 295 erzählte Frontmann Chuck Ragan noch davon, wie das Touren in Europa früher an den Nerven gezehrt habe, weil es schwierig ist, sich so weit von zu Hause entfernt zurechtzufinden. Das ist mit der vielen Erfahrung sicher besser geworden, deshalb kommen Hot Water Music im April 2018 für drei Shows nach Deutschland.

Der digitale Vorverkauf für die von VISIONS präsentierten Konzerte startet am kommenden Mittwoch um 10 Uhr. Für ihre Tour werden Hot Water Music auch einige Gastmusiker mitnehmen, bisher wurden aber noch keine Namen genannt.

VISIONS empfiehlt:

Hot Water Music

26.04. Köln - Live Music Hall

27.04. Berlin - Astra Kulturhaus

28.04. München - Muffathalle