Anti-Flag zeigen Lyric-Video zu neuem Song "The Criminals"

Foto: Screenshot Youtube

Anti-Flag haben eine zweite Single aus ihrem kommenden Album "American Fall" veröffentlicht und zeigen dazu ein Video, das den Text des Songs in den Fokus rückt. Denn der ist mehr denn je gespickt mit messerscharfen Statements gegen die US-amerikanische Regierung.

"Wir können in diesem Land entweder Demokratie haben, oder einigen Wenigen großen Reichtum überlassen, aber beides haben können wir nicht", zitieren Anti-Flag zu Beginn des Videos den US-amerikanischen Richter Louis Brandeis. Er war von 1916-1939 der erste jüdische Richter am obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten.

Zu treibenden und melodischen Punkrock-Gitarrenriffs, die zugleich aufbrausend dringlich und vorsichtig optimistisch die Stimmung des Protestsongs einfangen, wechselt das Video zwischen Live-Aufnahmen der Band und Clips von Demonstrationen gegen US-Präsident Donald Trump und seine Regierung. Darüber dominiert immerzu der gerade gesungene Text, damit die Message unmittelbar und unmissverständlich herüberkommt.

Zeilen wie "Your neighbor is your worst enemy/ your real friends are on the TV" treffen Anti-Flag den Nerv der angespannten gesellschaftlichen Situation in ihrem Land. "The Criminals" ist nach "American Attraction" und der Antirassismus-Hymne "Racists" der dritte offizielle Vorabsong aus dem am 3. November erscheinenden Album "American Fall".

Video: Anti-Flag - "The Criminals"