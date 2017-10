Josh Homme erzählt Gute-Nacht-Geschichten im britischen Fernsehen

Josh Homme, Frontmann der Queens of The Stone Age, ist dreifacher Familienvater. Er dürfte also schon einige Erfahrung gehabt haben, Gute-Nacht-Geschichten zu erzählen, bevor er für den BBS-Kindersender CBeebies das Kinderbuch "Zogg" von Julia Donaldson und Axel Scheffler einsprach.

Wer seine Kinder also schon immer mal von einem Rockstar ins Bett bringen lassen wollte, hat jetzt Gelegenheit dazu. Hommes "Bedtime Story" war am vergangenen Wochenende im britischen Fernsehen zu sehen und ist jetzt auch auf Youtube verfügbar. Laut Stereogum hat Josh Homme noch zwei weitere Gute-Nacht-Geschichten für Cbeebies eingesprochen. Wann diese gezeigt werden, ist derzeit unklar.

Zuletzt war Homme für seine Kinder als Mitglied einer Schulband im Einsatz. Im November kommt er allerdings mit seinen Queens Of The Stone Age auf Tour nach Deutschland, um das aktuelle Album "Villains" vorzustellen. Karten für die Konzerte sind bei Eventim erhältlich.

Video: Josh Homme als Erzähler im Programm von CBeebies

VISIONS empfiehlt:Queens Of The Stone Age

05.11. Wien - Stadthalle

09.11. Oberhausen - König-Pilsener-Arena

10.11. München - Zenith

11.11. Berlin - Velodrom

15.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle