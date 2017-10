Fjørt zeigen Musikvideo zur ersten Single "Couleur"

Foto: Screenshot Youtube

Nach ihrer Hotelsession präsentieren Fjørt den Titeltrack ihres kommenden Albums "Couleur" mit einem Musikvideo. Das spielt im gleichen Hotel, erzählt nun aber die Geschichte von zwei Kindern, die nicht zusammen sein dürfen.

Zwei Kinder essen mit ihren Familien im Saal des Hotels, in dem Fjørt vor wenigen Wochen eine aufwendige Livesession gespielt hatten, um ihr neues Album "Couleur" anzukündigen. Schnell freunden die beiden sich an: In verschiedenen Szenen werden sie spielend im Hotel gezeigt, sie albern in Kostümen herum und spielen mit Bauklötzen - und gehen dabei berührend herzlich miteinander um.

Doch es soll nicht so bleiben, immer wieder werden die beiden von Erwachsenen auseinander gezogen. Als sie das Hotel verlassen, tauschen sie zum letzten Mal Blicke aus, und wir sehen in zwei erschütternd traurige Gesichter.

"Couleur" ist der Titeltrack von Fjørts kommendem, dritten Album, und damit die erste Singleauskopplung und Studioversion, die die Posthardcore-Band seit ihrer Hotelsession präsentiert. Das Album erscheint am 17. November. Im neuen Jahr kommen Fjørt auf große Tour, um das Album auf die Bühnen zu bringen. Karten für die von VISIONS präsentierten Shows gibt es bei Eventim.

Video: Fjørt - "Couleur"

VISIONS empfiehlt:

Fjørt

19.01. Münster - Gleis 22

20.01. Hannover - Musikzentrum

21.01. Berlin - Lido

22.01. Dresden - Beatpol 23.01. Leipzig - Werk 2

24.01. Wien - Chelsea

25.01. München - Strom

26.01. Stuttgart - Universum

27.01. Saarbrücken - JUZ Försterstraße

28.01. Wiesbaden - Kesselhaus

29.01. Köln - Gebäude 9

30.01. Hamburg - Knust