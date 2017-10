Inheaven zeigen Liebeskomödien-Filmcollage zum Song "Stupid Things"

Foto: Screenshot Youtube

Die britischen Alternative-Newcomer Inheaven haben für ihr neuestes Musikvideo Ausschnitte ikonischer Liebeskomödien und Coming-Of-Age-Filme gesammelt und zu seiner Collage zusammengeschnitten. Zusammen mit ihrem bittersüßen Song "Stupid Things" lassen sie damit die Schmetterlinge im Bauch flattern.

Für ihr komplett in Eigenregie entstandenes Musikvideo haben sich Inheaven an ihren Lieblingsfilmen bedient, die ganz unmissverständlich auch Inspiration für "Stupid Things" stifteten. Zur verliebten Textzeile "I don't wanna grow up, I just wanna be with you" zeigen die Briten Clips aus Höhepunkten ikonischer Liebeskomödien.

Mit dabei sind die Schlussszenen aus dem 1967 erschienenen Film "Die Reifeprüfung", in denen Dustin Hoffmann die Hochzeit seiner Geliebten (gespielt von Katherine Ross) verhindert und mit ihr auf der Rückbank eines Linienbusses ins Ungewisse flieht, oder Jon Cryers frenetischer Tanz in dem Plattenladen, in dem seine Angebetete im John-Hughes-Klassiker "Pretty In Pink" arbeitet, die er damit zu beeindrucken versucht.

Die Grunge-Liebeskomödie "Singles" ist auch mit dabei: Inheaven zeigen Matt Dillon und Bridget Fonda im Aufzug am Ende des Films, wenn sie sich endlich kriegen. Genauso wie den gleichzeitig unangenehm unbeholfenen und herzzerreißenden Moment aus "Teen Lover", in dem John Cusack mit hochgehaltenem Ghettoblaster schweigend "In Your Eyes" von Peter Gabriel in das Fenster von Ione Skye schallen lässt, um sie zurückzugewinnen.

Das verträumte "Stupid Things" stammt von Inheavens nach der Band benannten Debütalbum, das Anfang September erschienen war. Ende Oktober kommt die Band für zwei von VISIONS präsentierte Shows nach Köln und Berlin, Karten gibt es bei Eventim.

Video: Inheaven - "Stupid Things"

