Weezer veröffentlichen neue Single "Weekend Woman"

Weezer haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album "Pacific Daydream" vorgestellt. "Weekend Woman" blickt Sommer und kurzweiligen Urlaubsflirts wehmütig nach.

Die schleppenden Off-Beats deuten bereits an, was Rivers Cuomos Gesang seufzend bestätigt: der Sommer ist vorbei, von all den kurzweiligen Strandbekannstschaften kann man nunmehr nur noch träumen. Verpackt in perlende Weezer-Melodien und angereichert mit Glockenspiel veröffentlichen die Alternative-Rocker so einen Abgesang auf die warme Jahreszeit. "Fell in love on a sunday, on monday morning I drifted away" singt Cuomo und greift damit das Thema der zuvor veröffentlichten Songs "Mexican Fender" und "Beach Boys" wieder auf.

Die seit 25 Jahren aktive Band selbt twitterte über den Song: "Der Track löst Gefühle aus, die uns in die alten Zeiten der Band zurückschicken." Erscheinen wird "Weekend Woman" auf dem elften Studioalbum "Pacific Dadydream", welches am 27. Oktober veröffentlicht wird. Der Vorgänger "Weezer (White Album)" war erst im April des vergangenen Jahres erschienen.

Mitte des Monats kommen Weezer außerdem für zwei Konzerte nach Deutschland. Tickets sind allerdings nur noch für die Show in Berlin bei Eventim erhältlich.

Video: Weezer - "Weekend Woman"

Live: Weezer

15.10. Berlin - Columbiahalle

16.10. Köln - E-Werk | ausverkauft