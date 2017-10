Propagandhi kündigen weitere Tourdaten an

Nicht nur beim Uncle M Fest werden die Polit-Hardcore-Punks Propagandhi 2018 ihr neues Album "Victory Lap" auf die Bühne bringen: Insgesamt sind für das kommende Frühjahr fünf Auftritte bestätigt.

Nachdem Propagandhi kürzlich schon vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Victory Lap" fünf Konzerte in Europa gespielt hatten - davon eine exklusive Show im Wiesbadener Schlachthof -, besuchen die Kanadier mit ihrer Mischung aus Hardcore, Punkrock und Metal nun im Frühjahr 2018 erneut die deutschsprachigen Länder. Unter anderem sind sie in Münster beim Uncle M Fest zu sehen. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Sehr viel mehr Konzerte dürften es auch danach mutmaßlich auch nicht mehr werden: Propagandhi meiden wegen ihrer kapitalismuskritischen Haltung von Großkonzernen gesponsorte Festivals und Locations und setzen auf ausgewählte Shows an passenden Orten statt auf flächendeckende Auftritte.

Aus dem neuen Album hatten Propagandhi vorab bereits den giftigen Titeltrack sowie das persönliche "Failed Imagineer" ausgekoppelt. Mehr zur neuen Platte lest ihr auch in VISIONS 295 - jetzt am Kiosk.

Das Vorgängeralbum "Failed States" war bereits 2012 erschienen.

Live: Propagandhi

26.04. Neunkirchen - AntAttack Festival

27.04. Münster - Uncle M Fest

02.05. Lindau - Club Vaudeville

04.05. Wels - Sbäm Fest

05.05. Zürich - Obenuse Festival