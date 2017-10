VISIONS empfiehlt: Uncle M Fest 2018 mit Propagandhi, Smile And Burn

Die Münsteraner Punkrock-Institution Uncle M hat die kommende Ausgabe des Uncle M Fest mit einem ganz großen Namen angekündigt: Die kanadischen Polit-Punks Propagandhi werden im April das Line-up des Labelfestivals krönen, und auch Smile And Burn stehen schon fest auf dem Plan. Dieses Mal spielen sie nicht im Skaters Palace, sondern in der Sputnikhalle.

Mehr als fünf Jahre haben sich Propagandhi mit ihrem neuen Album "Victory Laps" Zeit gelassen, seit vergangener Woche gibt es den Nachfolger von "Failed States" in den Plattenläden. Und nach ihrer einmaligen Wiesbaden-Show im August ist nun zumindest ein neuer Deutschlandbesuch in Aussicht: Am 27. April spielen die Kanadier beim frisch angekündigten Uncle M Fest, das das Münsteraner Punkrock-Label jährlich in der westfälischen Großstadt ausrichtet.

Mit dabei sind außerdem Smile And Burn, deren Mitgröhl-Punkrock und energiegeladene Bühnenauftritte das Konzert schon jetzt zu einem Pflichttermin werden lassen. Die Berliner machen sich zum Glück nicht so rar wie Propagandhi, und sind zur Zeit sogar noch auf verlängerter Tour unterwegs.

2018 findet das Uncle M Fest erstmals nicht im Skaters Palace statt, sondern in der Münsteraner Sputnikhalle. Karten für das von VISIONS präsentierte Event bekommt ihr ab sofort im Webshop von Uncle M. Die Türen öffnen am 27. April um 18 Uhr, in nächster Zeit wollen die Veranstalter nach und nach weitere Künstler bekanntgeben.

VISIONS empfiehlt

Uncle M Fest

27.04. Münster - Sputnikhalle