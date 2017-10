Body Count zeigen Video zu "This Is Why We Ride"

Die Rap-Metaller Body Count haben zum Song "This is Why We Ride" ein Video gedreht, das die Band mit Freunden in der Hood zeigt.

So richtig gerechnet hatte wohl niemand damit, dass es den Rap-Metal-Überlebenden Body Count noch mal gelingen würde, ein politisch relevantes wie musikalisch äußerst unterhaltsames Album aufzunehmen. Mit dem Ende März veröffentlichten "Bloodlust" ist ihnen das jedoch fulminant gelungen.

Jetzt hat die Band um Frontmann Ice-T ein Video zum verhältnismäßig melancholischen, zurückgenommenen "This Is Why We Ride" veröffentlicht. Gedreht hat den Clip Treach von Naughty By Nature.

In dem Song sehen wir Ice-T und Band im Sommer wie im Winter vor innerstädtischer Kulisse. Ice-T rappt über seine Jugend und die Probleme, denen er ausgesetzt war. Er redet davon, dass er Menschen um ihn herum verloren hat, dass es an seiner Herkunft liegt und wo er aufgewachsen ist - und wie ihn das angespornt hat, erfolgreich zu werden, um aus diesem problematischen Milieu ausbrechen zu können. Das ändert nur nichts an der Tatsache, dass jedes Jahr immer noch genug Menschen aus genau den Gründen umkommen, die zu Ice-Ts Jugend schon aktuell waren.

Untermalt wird der Song von balladesken Passagen, die in Maschinengewehr-Breakdowns aufbrechen.

Video: Body Count - "This Is Why We Ride"