Beatsteaks kündigen weitere Konzerte für kommendes Frühjahr an

Nachdem die Mitte Oktober startende Tour der Beatsteaks rasend schnell ausverkauft war, haben die Berliner für das kommende Frühjahr neun weitere Konzerte angekündigt.

Insgesamt 18 Konzerte werden die Beatsteaks in diesem Jahr spielen, um ihr neues Album "Yours" live vorzustellen. Der Großteil dieser Shows war traditionell innerhalb kürzester Zeit ausverkauft, nur für die Konzerte in London und Amsterdam waren, Stand vergangene Woche, noch wenige Karten verfügbar. Im Frühjahr spielen die fünf Musiker nun neun weitere Konzerte in den großen Hallen der Republik, wie sie heute mit einem Trailer auf ihrer Facebookseite bekannt gaben.

Das Konzerte das große Steckenpferd der Band um Rampensau und Sänger Arnim Teutoburg-Weiß sind, hat sich schon vor etwa 15 Jahren rumgesprochen. Auch die Tickets für die, im Vorfeld der Album-Veröffentlichung laufende Clubtour waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft, Server stürzten ab, viele Fans gingen leer aus. Das könnte sich nun mit den neuen Tourdaten, die die Band an Veranstaltungsorte, wie die Westfalenhallen Dortmund oder die 22.000 Zuschauer fassende Waldbühne Berlin führt, ändern.

Der Vorverkauf für die Konzerte im Frühjahr startet am Montag, den 9. Oktober um 10 Uhr. Tickets sind unter anderem bei beatstuff erhältlich. Was den angekündigten Special Guest angeht, halten sich die Beatsteaks bisher bedeckt. Bei den Shows im November werden die Indierocker Decibelles sowie HipHopper Fatoni die Band begleiten.

Trailer: Beatsteaks im Frühjahr auf Tour

Live: Beatsteaks

07.04. Bremen - Pier2

08.04. Bielefeld - Ringlockschuppen

10.04. München - Zenith - Die Kulturhalle

11.04. Frankfurt - Jahrhunderthalle Frankfurt

13.04. Leipzig - Arena Leipzig

14.04. Dortmund - Westfalenhallen Dortmund

16.04. Hamburg - Sporthalle Hamburg

06.06. Wien - Arena Wien

09.06. Berlin - Waldbühne Berlin