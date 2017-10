Billy Corgan zeigt Video zu "The Spaniards", streamt Live-Konzert aus Berlin

Foto: Screenshot Youtube

Die knapp zwei Wochen zu Billy Corgans Solodebüt unter seinem Geburtsnamen werden verkürzt mit einem symbolbeladenen Clip zu "The Spaniards" und einem Akustik-Set aus Berlin.

Billy Corgan bereitet sich auf Großes vor. Wo einige nach seiner endgültigen Aussöhnung mit allen alten Smashing Pumpkins-Mitgliedern auf neue Aktivitäten in Originalbesetzung gehofft hatten, veröffentlicht Corgan unter seinem Geburtsnamen William Patrick Corgan zunächst das Soloalbum "Ogilala". Corgan, der seinen Initialen bereits seit dem Pumpkins-Comebackalbum "Zeitgeist" regelmäßig benutzt, hatte "Ogilala" Ende August für den 13. Oktober angekündigt und nahezu zeitgleich die erste Single "Aeronaut" vorgestellt - eine getragene Klavierballade.

Ähnlich verhält es sich nun mit "The Spaniards". Der Track setzt auf Corgans markante Stimme, eine Akustikgitarre und eine prominente Synthiemelodie. Die Bilder des dazugehörigen Clips stammen aus dem Stummfilm "Pillbox", zu dem Corgan erst kürzlich einen Trailer vorgestellt hatte, und der als Begleitfilm das ganze Album bebildern soll.

Corgan hatte das von Rick Rubin produzierte "Ogilala" teilweise auf einem Roadtrip geschrieben, der ihn zu verschiedensten Orten der USA geführt hatte. Zuletzt hatte der Musiker den Smashing-Pumpkins-Song "Sweet Sweet" im Rahmen seiner Online-Livestream-Serie gespielt. Wenn die zu Ende ist, möchte er eine Konzerttour ankündigen. Zudem hat der ehemalige Pumpkins-Gitarrist James Iha an zwei Songs von "Ogilala" mitgearbietet, doch nur "Processional" hat es auf das Album geschafft, der zweite Song wird laut Corgan wohl eine B-Seite werden.

Gestern hat der Kultursender Arte dann für das Format "Arte Concert" in Berlin ein 77-minütiges Live-Set von Corgan aufgezeichnet, in dessen Verlauf er unter anderem auch den "Adore"-Opener "To Sheila" und "Muzzle" vom Klassiker "Mellon Collie And The Infinite Sadness" spielte. Das Konzert steht bis 31. Oktober auf der Website des Senders zur Verfügung.

