VISIONS empfiehlt: Mando Diao kommen 2018 erneut auf Tour

Die von VISIONS präsentierte November-Tour von Mando Diao hat noch nicht begonnen, da kündigen die Indierocker schon neue Termine für das kommende Jahr an.

Nach dem Umbruch durch den Ausstieg von Bandmitglied Gustaf Norén mussten sich Mando Diao neu sortieren, sich klar machen, ob und wie es weitergehen sollte mit der Band. Im Mai dann gingen sie mit dem Album "Good Times" gestärkt aus der Krise hervor und kehrten erfolgreich zu dem Sound zurück, der sie einst bekannt gemacht hatte.

Ende November startet nun endlich die von Fans lang herbeigesehnte Deutschlandtour der Schweden um Frontmann Björn Dixgård. Mit Klassikern wie "Down In The Past" und "Dance With Somebody" sowie neuen Feel-Good-Songs, wie dem Titeltrack "Good Times", werden die Indierocker ihr Publikum zum Tanzen einladen. Und schon im Februar kommt die Band dann erneut nach Deutschland, um drei weitere, von VISIONS präsentierte, Konzerte in Stuttgart, Dresden und Frankfurt zu spielen.

Die diesjährige Show in Wiesbaden ist bereits ausverkauft. Tickets für die übrigen November-Konzerte gibt es bei Eventim.

Der Vorverkauf für die neuen Termine im Februar startet am 4. Oktober um 10 Uhr, ebenfalls auf Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Mando Diao

21.11. Dortmund - Phoenix Halle

23.11. Berlin - Columbiahalle

24.11. Köln - Palladium

25.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

29.11. München - Zenith

01.12. Wiesbaden - Schlachthof | ausverkauft

09.02. Stuttgart - LKA Longhorn

10.02. Dresden - Alter Schlachthof

11.02. Frankfurt/Main - Batschkapp