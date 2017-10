VISIONS Premiere: The Lumes streamen ihr Album "Envy"

Am Freitag erscheint mit "Envy" die neue Platte der Noiserocker The Lumes. Schon ab heute könnt ihr die sechs energisch-tiefschürfenden Songs der Band aus Rotterdam bei uns im Stream hören.

Bereits vergangenen Monat hatten The Lumes mit dem Vorabsong "Compulsion" einen ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Album "Envy" gegeben, nun folgt der Stream der kompletten Platte.

Mit knirschenden, kratzenden Gitarren und mal forderndem, mal resigniert seufzendem Gesang manövriert das Trio aus Rotterdam mit Schwung zwischen Post- und Noiserock. Mit "Envy" reiben und verkeilen sich The Lumes genau dort, um noch tiefer unter die Oberfläche zu gelangen.

Offiziell erscheint die Platte am Freitag, den 6. Oktober via Crazysane. Neben der CD ist das Album auch in verschiedenen Vinyl-Versionen erhältlich. So wird es eine auf 200 Exemplare limitierte Edition auf schwarzem Vinyl sowie eine auf 100 Exemplare limiterte Edition in mintgrün geben. Vorbestellungen werden auf der Seite des Labels bereits entgegengenommen.

Am 4. November spielen The Lumes außerdem eine Show in Berlin. In unserer Gewinnspielrubrik könnt ihr sowohl Karten für das Konzert als auch eine der limitierten Vinyl-Editionen gewinnen.

Stream: The Lumes - "Envy"

Video: The Lumes - "Slow"

Live: The Lumes

04.11. Berlin - Internet Explorer