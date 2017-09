Pearl Jam zeigen zwei Clips aus ihrem Konzertfilm "Let's Play Two"

Foto: Screenshot Facebook

Zu den heutigen Vorführungen des Konzertfilms "Let's Play Two" haben die Grunge-Pioniere Pearl Jam zwei Clips online gestellt. Neben einem Song in voller Länge gibt es auch eine spontane Show auf einem Hausdach zu sehen.

Heute läuft "Let's Play Two" nicht nur weltweit als Event in ausgewählten Kinos, auch das dazugehörige Soundtrackalbum steht in den Läden. Der erste von zwei gestern online gestellten Clips zeigt Pearl Jam 2016 bei einem spontanen Konzert auf dem Dach einer Bar in Wrigleyville, also nur einen Steinwurf vom Baseball-Stadion Wrigley Field entfernt, wo die Band wenig später zweimal aufgetreten war.

Weiterhin berichten Hardcore-Fans von ihrer Verehrung für die Musik und wie oft sie Eddie Vedder und Co. schon gesehen haben. Der zweite Clip ist etwas traditioneller und zeigt eine Aufzeichnung des Songs "Corduroy", dafür aber in der wunderbaren Atmosphäre des Sporttempels von Vedders Lieblingsteam.

Zuvor hatten Pearl Jam einen Trailer und die Tracklist des Soundtracks veröffentlicht, sowie Vinyl-Reissues einzelner Alben angekündigt. Das aktuelle Studioalbum "Lightning Bolt" war 2013 erschienen. Ein Nachfolger soll in Arbeit sein.

Video: Rund um die Rooftop-Show von Pearl Jam

Video: Pearl Jam - "Corduroy" (Live)