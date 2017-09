Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen geben Auflösung bekannt

"Es hat sich ausgepfiffen": Die Kieler Post-Punks Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen haben sich aufgelöst. Das gab das Trio gestern auf seiner Facebook-Seite bekannt.

"Liebe Dabeigewesene, liebe Freund_innen und Helfer_innen, nach elf Jahren gemeinsamer Geschichte in dieser Band lösen wir sie auf", vermeldeten Jochen Gäde, Lars Stuhlmacher und Steffen Frahm, die sich unter dem kultigen Namen Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen zusammengetan hatten, gestern in den sozialen Netzwerken. "Die Gründe, die zu dieser gemeinsamen Entscheidung geführt haben, möchten wir im Privaten belassen. Es ist schade, aber wir sehen keine andere Möglichkeit und gehen diesen Schritt nicht leichtfertig. Das müsst ihr uns glauben."

Als Band veröffentlichten die Kieler insgesamt drei Alben, zuerst das nach der Band benannte Debüt, das 2008 erstmals erschienen war und 2015 eine Vinyl-Reissue bekommen hatte. Es folgten zwei weitere Platten, auf denen sie sich musikalisch zwischen schnellen, rauen und rotzigen Punkrock-Tracks wie "Bau eine Kirche draus" (aus "Postsexuell von 2012) und melancholischen, oft ungewöhnlich langen Post-Punk-Hymnen wie "60 Watt Sonne" (aus "Die Biellmann-Pirouette" von 2015) bewegten. Mit regelmäßigen Orgel- und Synthesizereinlagen verpassten sie ihren Songs einen ganz eigentümlichen Anstrich, kennzeichnend waren auch die oft selbstironischen, gleichzeitig ernsthaft kritischen Texte.

Ihre letzte Show hatten Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen am 23. Dezember 2016 in Hamburg gespielt, weil ihre geplanten Konzerte in diesem Sommer ausfallen mussten - scheinbar aus gesundheitlichen Gründen, die auch zum Bandende geführt haben könnten. Unklar bleibt auch, ob es für die einzelnen Mitglieder anderswo musikalisch weitergeht. Sänger Jochen Gäde hatte aber erst kürzlich dem Song "Rede von" der Noiserock-Newcomer Huelse seine Stimme geliehen.

Facebook-Post: Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen geben ihre Auflösung bekannt