Casper spricht in VISIONS 295 über Sensationsgier und sein neues Album

Trotz einjährigem Aufschub ist Casper mit "Lang lebe der Tod" sein drittes Nummer-eins-Album in Folge gelungen. Im Interview mit Britta Helm erzählt der Indie-Rapper, inwiefern ihn sein Erfolg im Privatleben verfolgt - und warum er aus eigener Perspektive immer noch der nette Boy aus Bielefeld ist.

Der Vollständigkeit halber: "Lang lebe der Tod", das dritte Major-Album von Indie-Rapper Casper, hätte ursprünglich im Herbst 2016 erscheinen sollen. Weil der Musiker nicht zufrieden mit dem damaligen Ergebnis war, verschob er die Veröffentlichung auf unbestimmte Zeit. Letztendlich kam das Album mit einjähriger Verspätung am 1. September diesen Jahres heraus.

Autorin Britta Helm traf Benjamin Griffey erst wenige Tage vor der Veröffentlichung in seiner Wahlheimat Berlin zum Interview, weil er nicht über die Album-Verschiebung, sondern seine neuen Songs reden wollte. Die handeln von Sensationsgier, Paranoia und Depression, die Texte kommen unumwunden bis gehässig aus seinem Mund: "Ist es das, was ihr wollt?/ Ist es das, was ihr liebt?/ Klatscht ihr brav im Takt?/ Seid ihr vergnügt?", heißt es etwa im morbiden Titeltrack. "Ich finde den Song sehr stark", kommentiert Griffey alias Casper. "Für mich ist das die maximale Aussage der Platte, die absolute Gladiatorenarena."

"Lang lebe der Tod" ist erneut auf Platz eins der Charts eingestiegen, Caspers landesweiter Erfolg hat unter der Verschiebung der Platte nicht gelitten. Die Kehrseite der Medaille: Im Laufe der Zeit, so Casper, habe er sich bei all der Anerkennung immer mehr als Tanzbär gefühlt, an dessen Scheibe die Leute klopfen, damit er Kunststücke aufführt. "Ich finde die Hysterie sehr schmeichelhaft, wirklich, aber ich weiß nicht, ob ich so explizit danach gefragt habe. Es gibt ja diesen Tocotronic-Song. 'Eure Liebe tötet mich'. Das habe ich manchmal schon so krass empfinden können.

Im ausführlichen Interview in VISIONS 295 lest ihr zudem, wie viel Kritik an Politik und Gesellschaft in "Lang lebe der Tod" stecken, warum man es als albern betrachten kann, wenn Casper etwa im Song "Alles ist erleuchtet" Hass an Youtuberinnen verteilt, und warum er sich immer noch als netter Boy von nebenan wahrnimmt.

Ende Oktober kommt Casper auf große Hallentour. Für die Konzerte mit Rap-Kollege Fatoni als Support gibt es Karten unter anderem bei Eventim.

VISIONS empfiehlt:

Casper + Fatoni

31.10. Münster - Halle Münsterland

02.11. Esch/Alzette - Rockhal

03.11. Zürich - Samsung Hall

04.11. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle

08.11. Hamburg - Alsterdorfer Sporthalle

10.11. Dortmund - Westfalenhallen

14.11. Wien - Stadthalle

17.11. München - Zenith

18.11. Frankfurt/Main - Festhalle

21.11. Leipzig - Arena Leipzig

22.11. Bremen - ÖVB Arena

24.11. Berlin - Max-Schmeling-Halle

25.11. Hannover - Swiss Life Hall

09.03. Würzburg - S.Oliver Arena

10.03. Erfurt - Messehalle