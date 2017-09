VISIONS Premiere: Anorak zeigen Live-Session in einer Kunstwerkstatt

Foto: Screenshot Youtube

Anorak halten die Screamo-Fahnenstange hoch: Die Kölner haben im atmosphärischen Ambiente eines Ateliers ihre aktuelle Single und zwei weitere Tracks performt. VISIONS präsentiert euch den Videomitschnitt.

Stimmen bleiben bei den Mitgliedern von Anorak unverschont. In ihrer neuen Live-Session schreit sich die Band durch insgesamt drei ihrer Songs, die mit wechselnder Intensität für ein emotionales auf und ab sorgen. Mit weitestgehend cleanen Gitarren in den Strophen und krächzendem Sprechgesang erinnert das Quartett immer wieder an La Dispute. Auf verhallte, atmosphärische Passagen folgen aber laute Ausbrüche, bei denen die Band mit allen musikalischen Mitteln für drückenden Sound sorgt. Zum intensiven Höhepunkt von "The Tempest" dreschen Anorak gleich mit vier Armen auf das Schlagzeug ein, nicht aber ohne dem Song vorher das Tempo zu nehmen, um Spannung aufzubauen.

Die gefühlvolle Reise vollziehen sie in einem verdunkelten Atelier, von dessen Utensilien und angefangenen Werken die ruhig geführte Kamera immer wieder Notiz nimmt. Zum Schluss spielen Anorak ihren Song "memo", den sie erst Anfang des Monats auf ihrer Doppel-A-Seite "hollow / memo" veröffentlicht hatten.

Die bringen sie im Oktober auch mit auf ihre Tour, die sie durch Deutschland und Österreich führt. Die ersten beiden Konzerte am 1. und 2. Oktober bestreiten sie zusammen mit den Post-Punks Love A. Karten für die Shows bekommt ihr vor Ort bei den entsprechenden Locations.

Video: Anorak - Live-Session bei Audiolifesessions

Live: Anorak

01.10. Rostock - Peter Weiss Haus (mit Love A)

02.10. Bremen - Tower (mit Love A)

12.10. Karlsruhe - P8

13.10. Innsbruck - Jellyfish Music Bar

14.10. Graz - Sub

15.10. Wien - Venster99

16.10. Freiburg - KTS

20.10. Wittlich - Haus der Jugend

21.10. Diez - Habibi

27.10. Wiesbaden - Kulturpalast

28.10. Gießen - AK44

29.10. Münster - Baracke

30.10. Bielefeld - AJZ Bielefeld

05.11. Bochum - Rotunde