VISIONS Premiere: Huelse streamen ihr Debüt "Im Kreis gedreht und jetzt im Krieg"

Die Noisepunk-Newcomer Huelse haben mit der Single "Rede von" krachigen Noiserock mit Posthardcore-Einschlag vorgelegt. Auf ihrem Debüt "Im Kreis gedreht und jetzt im Krieg" schallt es noch differenzierter aus der Kleinstadt-Tristesse. VISIONS präsentiert das Album vorab im Stream.

Huelse kommen aus dem hessischen Dillenburg, einer Kleinstadt mit rund 20.000 Einwohnern. Vergangene Woche hatten sie mit einem Video ihre Single "Rede von" präsentiert, ein von Frustration gezeichneter Noiserock-Track, der mit verhallten Gitarren und gejaultem Sprechgesang (unterstützt von Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen-Sänger Jochen) vor allem aussagt, dass sich die Provinz nur mit viel Schnaps ertragen lässt.

Das Thema zieht sich durch ihr Debüt "Im Kreis gedreht und jetzt im Krieg", musikalisch zeigt sich das Quartett auf den Songs noch vielseitiger. Während "Rede von" an den lärmenden Noisepunk von Die Nerven erinnert, steht "Kevin P. hat keine Probleme" mit seinem treibenden und tristen Indie-Punkrock ganz in Turbostaat-Tradition. Der Schlusstrack "Kyrill", der sich den Namen mit dem schweren Orkan von 2007 teilt, kommt in weiten Teilen mit sich immer weiter steigernden und ähnlich stürmisch klingenden Instrumentalpassagen aus, "Horstgedanken" fällt besonders melodisch, melancholisch, wenn nicht sogar verbittert aus.

"Im Kreis gedreht und jetzt im Krieg" erscheint am 13. Oktober via Bakraufarfita, bei VISIONS hört ihr das ganze Album schon jetzt im Stream. Nach einer Releaseshow in Marburg kommen Huelse auf Tour, Karten gibt es bei den entsprechenden Locations.

Album-Stream: Huelse - "Im Kreis gedreht und jetzt im Krieg"

Live: Huelse

13.10. Marburg - Trauma im G-Werk

20.10. Detmold - Alte Pauline

22.10. Frankfurt/Main - Exzess

03.11. Braunschweig - Nexus

04.11. Darmstadt - Oettinger Villa

18.11. Wiesbaden - Kreativfabrik

24.11. Siegen - VeB

25.11. Köln - Limes