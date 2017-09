Converge streamen neuen Song "Reptilian"

Die gnadenlosen Converge werden Anfang November ihr neues Album "The Dusk In Us" veröffentlichen. Davon streamen sie jetzt schon mal den Song "Reptilian".

Ende Juli veröffentlichten Converge bereits die Single "I Can Tell You About Pain" mit dem Song "Eve" auf der B-Seite. Ersterer wird Teil von Converges neuntem Album "The Dusk In us" sein.

So auch der Song "Under Duress", den die Band aus Massachusetts Mitte August zum Stream bereitstellte.

Mit "Reptilian" gibt es nun ein weiteres Stück, zu dem die Band ein Lyric-Video ins Netz gestellt hat. Der Song startet zunächst harmlos, ruhig. Erst ab 1:08 bricht die Hölle los. Aber nicht in Form einer grindigen Hardcore-Attacke, sondern düster und sludgig rockend, bis Sänger Jacob Bannon bei 2:13 den Hörer mit seinem heisteren Trademark-Geschrei konfrontiert.

"The Dusk In Us" wird am 3. November via Epitaph veröffentlicht.

Bannon wird im April 2018 auch Gast-Kurator für das niederländische Roadburn Festival sein.

Schlagzeuger Ben Koller wird zudem bereits am 27. Oktober mit seiner anderen Band All Pigs Must Die deren drittes Album "Hostage Animal" veröffentlichen - nachdem er bereits mit Mutoid Man Anfang Juni das grandiose Album "War Moans" veröffentlicht hat.

Stream: Converge - "Reptilian"