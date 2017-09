Newsflash (Kettcar, Royal Blood, Green Juice Special u.a.)

Neuigkeiten von den Kettcar, Royal Blood, Green Juice Special, Grizzly Bear, The National, Bleached, Primus, Gbh, Knuckle Puck, King Khan, I The Mighty und geistreichen Ergüssen von Gene Simmons.

+++ Kettcar haben ein Releasekonzert für ihr kommendes Album "Ich vs. Wir" angekündigt. Am 11. Oktober wird die Indierock-Band ein exklusives Konzert in der Hamburger Honigfabrik spielen. Aufgrund der hohen Anfrage und der geringen Kapazität der Location sollen die Karten unter den Vorbestellern verlost werden. Rund 300 Gewinner werden am 2. Oktober benachrichtigt und erhalten dann die Möglichkeit, maximal zwei Tickets pro Person zu bestellen. Anmeldungen werden ab sofort auf dieser Seite. Kettcars inzwischen fünftes Studioalbum "Ich vs. Wir" erscheint am 13. Oktober. Zuletzt hatte die Band die zweite Single "Wagenburg" präsentiert. Ab Januar 2018 gehen sie auf große, reguläre Tour. Karten dafür gibt es bei Eventim

Facebook-Post: Kettcar kündigen Releasekonzert an/h3> Live: Kettcar

11.10. Hamburg - Honigfabrik

18.01. Saarbrücken - Garage

19.01. München - Tonhalle

20.01. Wien - FM4 Geburtstagsfest

21.01. Graz - PPC

22.01. Schaffhausen - Kulturzentrum Kammgarn

23.01. Bern - Bierhübli

24.01. Erlangen - E-Werk

25.01. Stuttgart - Theaterhaus

26.01. Dortmund - FZW

27.01. Bremen - Schlachthof

28.01. Kiel - Max Music Hall

30.01. Magdeburg - Altes Theater

31.01. Dresden - Alter Schlachthof

01.02. Leipzig - Haus Auensee

02.02. Wiesbaden - Schlachthof

03.02. Köln - Palladium

06.02. Hamburg - Große Freiheit 36

07.02. Hamburg - Große Freiheit 36

08.02. Hannover - Capitol

09.02. Bielefeld - Ringlokschuppen

10.02. Berlin - Huxley's Neue Welt

23.03. Essen, Weststadthalle

24.03. Bremen, Schlachthof

+++ Royal Blood haben The Knacks "My Sharona" gecovert. Für diese spezielle Performance beim dem englischen Radiosender BBC 1 holte sich das Rockduo Verstärkung von zwei Background-Sängerinnen. Mit dem groovigen Bass, den hellen Stimmeinlagen und dem explosiven Schlagzeugbeat hätte der Song auch Teil des aktuellen Albums "How Did We Get So Dark" werden können. Aus diesem präsentierten Mike Kerr und Ben Thatcher außerdem noch die Singleauskopplung "I Only Lie When I Love You". Ab November kann man die Alternative-Rocker auch in Deutschland und der Schweiz live erleben. Tickets für die von VISIONS präsentierte Hallentour bekommt ihr bei Eventim.

Video: Royal Blood - "My Sharona" (The Knack Cover)

Video: Royal Blood - "I Only Lie When I Love You"

VISIONS empfiehlt:

Royal Blood

05.11. Berlin - Columbiahalle

06.11. Köln - Palladium

07.11. München - Zenith

09.11. Zürich - Halle 622

+++ Am kommenden Samstag findet zum zweiten Mal das Bonner Green Juice Special statt. Neben dem Headliner Turbostaat stehen unter anderem die Kieler Punkrockband Matula, die Pop-Punks Schmutzki und An Early Cascade im Brückenforum in Bonn auf der Bühne. Das Indoor-Festival wird von den Veranstaltern des Green Juice Festivals organisiert, bei dem in diesem Jahr aufgrund von schweren Unwettern das Freitagsprogramm nicht wie geplant staffinden konnte. Karten für das Green Juice Special bekommt ihr bei Eventim.

Live: Green Juice Special

30.09. Bonn - Brückenforum

+++ Grizzly Bear haben live bei der Late Night Show von Jimmy Kimmel performt. Auf der großen Outdoor-Bühne spielten die Indierocker unter anderem "Losing All Sense" und "Cut Out", die mit Live-Mitschnitten festgehalten wurden. Die beiden Songs stammen vom neuen Album "Painted Ruins", das im August erschienen war. Im Oktober kommen die US-Amerikaner für ein Konzert nach Deutschland, Tickets für die Show in Berlin gibt es bei Eventim.

Video: Grizzly Bear spielen bei Jimmy Kimmel

Live: Grizzly Bear

12.10. Berlin - Columbiahalle

+++ The National haben die Talking Heads gecovert. Auf ihrem Konzert in London hatten sie den Track "Heaven" der Post-Punk-Band neu interpretiert, Videos davon gibt es im Netz zu sehen. In Manchester hatten die Indierocker kürzlich ein Cover des New Order-Songs "Love Vigilantes" in ihr Live-Set integriert. Am 8. September war The Nationals aktuelles Album "Sleep Well Beast" erschienen.

+++ Bleached haben ein neues Musikvideo veröffentlicht. Passend zum lässigen und rauen Punkrock-Sound von "Turn To Rage" besteht das Video aus Clips von Skateboardern. Typisch dafür sind die Ausschnitte nicht nur in Schwarz-Weiß-Optik gehalten, sondern sind zum Teil auch mit Fischaugenobjektiv gedreht. Der Track entstammt der aktuellen EP "Can You Deal?", die das Trio vergangenen März veröffentlicht hatte.

Video: Bleached - "Turn To Rage"

+++ Primus haben zwei weitere Tracks aus ihrem neuen Album präsentiert. "The Dream" und "The Scheme" wurden dabei jeweils wieder mit einem Video veröffentlicht. Der als Schwein maskierte Bassist und Frontmann Les Claypool liest darin Auszüge aus dem Kinderbuch "The Rainbow Goblins" vor, die dann von der Funk-Metal-Band musikalisch kommentiert werden. In den Songs überwiegen dabei vor allem psychedelische Soundüberlagerungen, die immer wieder aufgebrochen werden. In den vergangenen Tagen hatten Primus die ersten Kapitel ihres neuen Albums "The Desaturating Seven" veröffentlicht, das am 29. September erscheint.

Video: Primus - "The Scheme"

Video: Primus - "The Dream"

+++ GBH haben eine neue Single aus ihrem kommenden Album veröffentlicht. Auf "Fifty What" liefern die Alt-Punks klassischen Oldschool-Punkrock. Ein harter Beat, rotzig-frecher Sprechgesang und hektisch gespielte Gitarrenriffs sorgen für einen fast schon nostalgischen Sound. Zuvor hatten GBH schon den Titeltrack ihres Albums als erste Single herausgebracht. "Momentum" wird am 17. November via Hellcat erscheinen.

Stream: GBH - "Fifty What"

+++ Knuckle Puck haben ein Video zur Single "Double Helix" veröffentlicht. In dem Clip ist lediglich die Band zu sehen, die ihren treibenden Pop-Punk-Song in einer großen Halle performt und durchgehend von verschiedenen Farben angestrahlt wird. Der Track stammt vom neuen Album "Shapeshifter", das am 13. Oktober über Rise erscheint. Erst kürzlich hatten sie daraus den Song "Gone" veröffentlicht.

Video: Knuckle Puck - "Double Helix"

+++ King Khan hat die Single "It's Just Begun" veröffentlicht. Über die lang ausklingenden Gitarren und begleitet von einem alten Westernklavier erzeugt Khan eine stimmungsvolle Mischung aus Psychedlic und Country, dazu ertönt sein leicht kratziger Soul-Gesang. Zuvor hatte er bereits die Single "It's A Lie" veröffentlicht. Beide Songs dienen als Vorbote auf Khans neues Soloalbum "Murderburgers". Erscheinungsdatum ist der 13. Oktober.

Stream: King Khan - "It's Just Begun"

Murderburgers by King Khan

+++ I The Mighty haben ein neues Video zum Song "Chaos In Motion" veröffentlicht. Passend zum Titel wird in dem Clip gewollt für Unordnung gesorgt. So werden vor allem Alltagssituationen gezeigt, die einen zur Weißglut treiben können - zum Beispiel, wenn der Nacho beim Dippen in die Guacamole einfach auseinanderbricht. Dabei ist der Kurzfilm mit poppigem und elektronisch angehauchtem Alternative Rock unterlegt. Zuletzt hatte die Band mit dem Song "Silver Tongues" das neue Album "Where The Mind Wants To Go / Where You Let It Go" angekündigt. Dieses erscheint am 20. Oktober.

Video: I The Mighty - "Chaos In Motion"

+++ Gene Simmons, Frontmann von Kiss und Hobbyphilosoph, hat seine Mitmenschen wieder an seinen geistreichen Ergüssen teilhaben lassen. In einem Gespräch in der Radiosendung "The Strombo Show" fiel das Thema auf seinen alten Kumpel Donald Trump, der nun US-amerikanischer Präsident ist. So ist Simmons der Meinung, dass es noch zu früh sei, um die Präsidentschaft von Trump wirklich beurteilen zu können. "Wenn du als kleines Baby aufs Gesicht fällst, urteile ich auch nicht über dich", ist der allegorische Vergleich, mit dem Simmons dem Präsidenten zur Seite steht. Es ist nur eine kleine Kostprobe der verworrenen Gedanken, die Simmons in dem Interview mit der Welt teilt. Die vollständige Unterhaltung könnt ihr euch deshalb unten ansehen - oder es doch lieber gleich bleiben lassen.

Video: Gene Simmons über Donald Trump