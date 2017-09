VISIONS Premiere: Punk-Allstars Sciatic Nerve zeigen Video zu "Bright Lights"

Sciatic Nerve ist eine Punk-Supergroup mit Musikern von Nothington, Swingin' Utters und Cobra Skulls. Mit "Bright Lights" präsentieren wir ihr mittlerweile zweites Video.

Wir haben es schon bei der Premiere zum Video vom Band-Titeltrack "Sciatic Nerve" für euch aufgedröselt: Sciatic Nerve sind Luke Ray (Cobra Skulls, Nothington, Swingin' Utters), Chris Matulich (Enemy You, Nothington, Shut Up Donny), Gitarrist Tony Teixeira (Cobra Skulls, Nothington, Shut Up Donny, Swingin' Utters) und Bassist Kyle Lindauer. Wenn man so will, ergeben die vier also eine Allstar-Punkband.

Gegründet in der Bay Area von San Francisco spielen Sciatic Nerve rockigen Hardcore-Punk. Nachhören kann man das gut im neuen Video zu "Bright Lights".

Das nach der Band benannte Debütalbum wird am 29. September über das deutsche Label Gunner erscheinen.

Video: Sciatic Nerve - "Bright Lights"