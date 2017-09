Cloud Nothings streamen bisher unveröffentlichten Demosong "Relief" als Benefiz-Single

Cloud Nothings streamen mit "Relief" einen neuen Song, der nicht nur ans Herz geht, sondern auch den Kampf gegen Herzerkrankungen unterstützen soll. Frontmann Dylan Baldi streamt den bisher ungehörten Demosong vorab.

"Ich hatte diesen Song auf Halde, den ich letztes Jahr im Sommer aufgenommen habe, und der wahrscheinlich einfach für immer irgendwo liegen geblieben wäre", sagt Cloud Nothings-Mastermind Dylan Baldi über "Relief". "Ryan [vom Label Treeline] hatte mich dann auf diese 'Taking It To The Heart'-Compilation angesprochen, und es klang nach einem angemessenen Platz für den Track. Es ist immer schön, etwas für einen guten Zweck beisteuern zu können."

Nicht nur der Songtitel "Relief" scheint dabei wie gemacht für die Compilation, deren Erlöse an die kanadische "Heart And Stroke Foundation" gehen soll, um den Kampf gegen Herzerkrankungen und Schlaganfälle zu unterstützen. Der Song könnte Fans der Band auch ein bisschen nostalgisch machen. Denn obwohl er scheinbar als potenzieller "Life Without Sound"-Beitrag angedacht war, erinnert er mit dem zurückhaltenden Gesang von Baldi und den weitestgehend unverzerrt klimpernden Gitarren an den wahnsinnig verspielten Sound des selbstbetitelten Debütalbums der Band, das 2011 erschienen war.

"Relief" gibt es bereits jetzt im Stream, die volle "Taking It To The Heart"-Benefiz-Compilation erscheint am 13. Oktober und kann unter anderem bei Bandcamp vorbestellt werden. Darauf ist neben vielen anderen auch ein Demosong von Scott Kannbergs (Pavement-Gründungsmitglied) neuem Projekt Spiral Stairs enthalten.

Im Dezember spielen Cloud Nothings zusammen mit The Hotelier zwei von VISIONS präsentierte Deutschlandshows. Karten dafür gibt es bei Eventim.

Stream: Cloud Nothings - "Relief"

VISIONS empfiehlt:

Cloud Nothings + The Hotelier

03.12. Berlin - Bi Nuu

04.12. Köln - Gebäude 9