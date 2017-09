VISIONS Premiere: Sludge-Metaller Briqueville streamen neues Album "II"

Die Belgier Briqueville veröffentlichen kommenden Freitag ihr neues Album "II". Bei VISIONS gibt es das unglaublich schwere und schleppende Sludge-Metal-Werk schon jetzt im Stream.

Briquevilles Musik ist ein wahrer Hybrid. Die Belgier vereinen brodelnden Sludge Metal, düsteren Postrock und bedrohliche Psychedelic-Elemente zu einer spannungsgeladenen Einheit. Diese Attribute, mit denen sie schon die Besucher des Roadburn Festivals und des Eurosonic Festivals überzeugen konnten, sind auch wieder die tragenden Merkmale ihres neuen Albums.

Mit den beiden Songs "Akte V" und "Akte VI" hatten die immerzu maskierten Bandmitglieder vorab schon einen Ausblick darauf gegeben, was den Hörer auf "II" erwartet. Wuchtige Riffs vermengen sich mit drückenden Schlagzeug und schleichenden Drone-Sounds zu einem volatilen Gemisch, das zum Schluss in einer großen Explosion kulminiert. Dieses Erdbeben führt in das knapp 20-minütige Stück "Akte VII", das am Ende des Albums wie eine dadurch ausgelöste Lawine langsam aber sicher auf einen zurollt.

"II" erscheint am kommenden Freitag, dem 29. September, offiziell über Pelagic.

Album-Stream: Briqueville - "II"