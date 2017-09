VISIONS empfiehlt: Way Back When Festival gibt Timetable bekannt

Das Dortmunder Way Back When Festival hat den offiziellen Zeitplan veröffentlicht. Am kommenden Wochenende spielen Bands wie Slowdive, Waxahatchee und Portugal. The Man auf vier verschiedenen Bühnen. Hiermit könnt ihr euch den Überblick verschaffen.

Auf insgesamt vier Bühnen lädt das Way Back When Festival am kommenden Wochenende dazu ein, in ein vielfältiges musikalisches Angebot einzutauchen. Zu den Headlinern auf der großen Bühne des Dortmunder FZWs gehören die Shoegaze-Ikonen Slowdive und die Alternative-Rock-Band Portugal. The Man, der Auftritt von letzteren überschneidet sich aber beispielsweise mit den großartigen Abay auf der VISIONS Stage am Samstagabend. So etwas lässt sich leider nicht vermeiden, gerade deshalb will euer Besuch auch gut geplant sein.

Das könnt ihr ab sofort mit dem offiziellen Timetable tun. Ab 17 Uhr öffnen an allen drei Tagen die Türen zu den Locations, die in der Dortmunder Innenstadt nicht weit voneinander entfernt ein vielfältiges Programm präsentieren. Auch VISIONS ist mit an Bord, und präsentiert euch am Samstag neben Abay als Headliner auch die beiden Newcomerbands Van Holzen und Val Sinestra auf der VISIONS Stage.

Den kompletten Timetable findet ihr unten. Freitag geht es los, Kombi- und Tagestickets bekommt ihr auf der Webseite des Festivals.

Bild: Way Back When Festival - Timetable Freitag

Bild: Way Back When Festival - Timetable Samstag

Bild: Way Back When Festival - Timetable Sonntag