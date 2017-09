Propagandhi: Chris Hannah spricht in VISIONS 295 über Politpunk aus der Vater-Perspektive

In den fünf Jahren, die seit der Veröffentlichung von Propagandhis noch aktuellem Album "Failed States" vergangen sind, hat sich für die Band vieles verändert. In VISIONS 295 spricht Band-Mastermind Chris Hannah vor allem darüber, was das Vatersein mit ihm gemacht hat.

"Es ist diese klassische 'Für mich ist es zu spät, aber ihr könnt es schaffen'-Geschichte", sagt Propagandhi-Frontmann Chris Hannah vor dem Konzert in Wiesbaden, für das die Band im August auf dem Weg zum Punk Rock Holdiay einen Stop in Deutschland eingelegt hatte. In diesem Satz klingt erstaunlich viel Frust und Resignation durch für jemanden, der seit über 30 Jahren unerbittlich und so pointiert wie wenige andere gegen die Ungerechtigkeiten in der Welt ansingt. Doch es ist schlicht der Perspektivwechsel, den der Vater in den vergangenen Jahren vollzogen hat. "Failed States" war vor fünf Jahren erschienen, sein ältester Sohn ist jetzt sieben, und Hannahs ohnehin schon harsche Selbstkritik bekommt durch das wachsende Verantwortungsgefühl eine noch stärkere Ausprägung.

Das spiegelt sich auch inhaltlich auf dem neuen Album "Victory Lap" wider, wenn Hannah in Texten zum Beispiel ältere Songs aus der Bandgeschichte wieder aufgreift und ihnen einen neuen Dreh verleiht. Oder als bekennender Veganer das Thema Tierrechte noch einmal differenzierter betrachtet, ohne dabei jedem Fleischesser allein die Schuld an dem Leid der Tiere zu geben, auch wenn der Mensch immer noch das schlimmste Tier von allen bleibt.

Im Interview erzählt Hannah außerdem vom Neuzuwachs der Band, Gitarristin Sulynn Hago aus Florida, die für die Proben regelmäßig nach Kanada fliegen muss und die Propagandhi doch nicht allein als Tour-Ersatz für den beruflich verhinderten David Guillas dient, sondern weit mehr an der Entstehung des neuen Album beteiligt gewesen war, als ursprünglich geplant. Und auch das Cover-Artwork zu "Victory Lap", das am 29. September erscheint, hat einen interessanten, sinnbildlichen Hintergrund.

Die komplette Geschichte zu Propagandhi lest ihr in VISIONS 295 - ab dem 27. September am Kiosk.