Metallica zeigen Video zu "Confusion" von ihrer zweiten Köln-Show

Foto: Screenshot Youtube

Metallica haben einen weiteren Live-Mitschnitt ihrer Konzerte in Köln geteilt. Nach "Seek And Destroy" hat sich die Band mit "Confusion" einen der neuen Songs vom aktuellen Album "Hardwired...To Self-Destruct" ausgesucht.

Zweimal innerhalb von drei Tagen hatten James Hetfield und Co vor zwei Wochen in der Lanxess-Arena gastiert, um der großen Nachfrage an Tickets Herr zu werden. Auch die sieben Deutschland-Konzerte ihrer "Worldwired Tour", die Metallica Anfang kommenden Jahres erneut in die großen Arenen führen wird, sind längst ausverkauft. Ein kleines Trostpflaster für alle, die keine Tickets bekommen konnten, bieten aber die Live-Videos, die die Band regelmäßig über ihren offiziellen Youtube-Kanal teilt.

Auf die Mitschnitte von "Seek And Destroy" und "Of Wolf And Man" folgt nun das Video zu "Confusion". Aufgenommen wurde der Clip während des Konzerts am 16. September in Köln. Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Songs ist "Confusion" einer der neuen Tracks des im November erschienenen Doppelalbums "Hardwired...To Self-Destruct".

So fragt Hetfield zu Beginn des Clips: "Hat euch 'Hardwired...To Self-Destruct' gefalllen? Es wäre also in Ordnung, wenn wir einen weiteren neuen Song für euch spielen?" und antwortet auf den gröhlenden Jubel des Metal-Publikums: "Alles klar, aber wir hätten ihn eh gespielt." Bevor das donnernde Intro des siebenminütigen Songs die Arena füllt, widmet der Frontmann diesen außerdem "all jenen, die dienen", und meint damit den Militärdienst, denn der Song behandelt posttraumatische Belastungsstörungen, unter denen viele Veteranen leiden, die Kampfeinsätze hinter sich haben.

Zuletzt hatten Metallica einen Live-Mitschnitt des Ride The Lightning-Songs "For Whom The Bell Tolls" geteilt. Dieser war bei einem Konzert 1986 entstanden und wird auf dem am 10. November erscheinenden "Master Of Puppets" Deluxe Boxset enthalten sein.

Video: Metallica-"Confusion" (Live)

Live: Metallica

16.02. Mannheim - SAP-Arena | ausverkauft

29.03. Hamburg - Barclaycard Arena | ausverkauft

31.03. Wien - Stadthalle | ausverkauft

07.04. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

09.04. Stuttgart - Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ausverkauft

11.04. Genf - Palexpo | ausverkauft

26.04. München - Olympiahalle | ausverkauft

30.04. Leipzig - Arena Leipzig | ausverkauft