VISIONS empfiehlt: Fjørt kommen mit neuem Album "Couleur" auf Tour

Mit einer aufwendig inszenierten Livesession hatten Fjørt vor einer Woche ihr neues Album "Couleur" angekündigt. Für Anfang 2018 stehen nun eine ganze Reihe von VISIONS präsentierte Shows für die Aachener Posthardcore-Band an

Wie aus dem Nichts hatten Fjørt vergangenen Montag einen Livestream auf ihrer Facebook-Seite gestartet. Um Punkt 18 Uhr fuhr die Band darin vor einem Hotel vor, betrat das Foyer und nahm die bereitstehenden Instrumente in die Hand, um darauf in verschiedenen Räumen des Etablissements insgesamt fünf neue Songs zu präsentieren. Die werden am 17. November offiziell auf Fjørts drittem Studioalbum "Couleur" enthalten sein, wobei zwei der dargebotenen Songs (die zuletzt gespielten "Kurek" und "Partie") nur auf den CD- und LP-Erstauflagen erscheinen. Die gesamte Session ist inzwischen zum Nachhören auf Youtube abrufbar.

Dass die Songs nicht nur im rustikalen Ambiente eines Luxushotels funktionieren, sondern eigentlich dafür gemacht sind, von den Bühnen der Clubs zu schallen, wird die Posthardcore-Band Anfang 2018 demonstrieren. Die anstehende Tour ist dabei nach den Ergebnissen der Bundestagswahl politisch sehr aufgeladen. Schon in ihrer Livesession waren Songs zu hören, in denen die Aachener eindeutige Worte finden, so wie im Song "Raison": "Ich bin zu müde zum zählen/ Ich habe 1933 Gründe schwarz zu sehen/ doch egal, wie viel da kommt/ ich hab' alles was ich brauch'/ denn die 1933 Gründe/ ihr habt sie auch".

"Wir schämen uns für das Wahlergebnis in dem Land, durch das wir im Januar reisen", schreiben Fjørt auf ihrer Facebook-Seite. "Schüttelt euch bitte, steht dann schnell wieder auf und brüllt dieses Rassistenpack aus ihren Sitzen und jedem anderen braunen Winkel. Mehr denn je!"

Karten für die von VISIONS präsentierte Tour bekommt ihr ab sofort bei Eventim.

Facebook-Post: Fjørt kündigen ihre Tour an

Video: Fjørt - "Couleur"-Hotelsession

VISIONS empfiehlt:

Fjørt

19.01. Münster - Gleis 22

20.01. Hannover - Musikzentrum

21.01. Berlin - Lido

22.01. Dresden - Beatpol

23.01. Leipzig - Werk 2

24.01. Wien - Chelsea

25.01. München - Strom

26.01. Stuttgart - Universum

27.01. Saarbrücken - JUZ Försterstraße

28.01. Wiesbaden - Kesselhaus

29.01. Köln - Gebäude 9

30.01. Hamburg - Knust