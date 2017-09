VISIONS Premiere: Forkupines zeigen Video zu neuem Song "Crows"

Foto: Screenshot Youtube

Forkupines präsentieren mit "Crows" die dritte Vorabsingle ihres kommenden Debütalbums "Here, Away From". Der Sound der Braunschweiger ist eine erfrischende Mischung aus Alternative Rock, Emo und melodischem Post-Hardcore - was der neue Track ordentlich zur Schau stellt.

Das Video zur neuen Single von Forkupines zeigt ein Paar, das im Streit auseinander geht. Es scheint beide den ganzen Tag zu beschäftigen, ein klärendes Gespräch soll die Gemüter beruhigen - doch dann geht der Zirkel von vorne los.

"Als ich mich mit Andreas Rodemann, der das Video gedreht hat, für 'Crows' zusammengesetzt habe, meinte er direkt: 'Klingt nach einem streitenden Paar'", sagt Sänger Skotty. "Also haben wir das auch genau so gemacht."

Das Trio aus Braunschweig hat schon mit "By The Sea" und "A Perfect Match" bewiesen, dass seine Mischung aus melodischem Alternative Rock, melancholischem Emo und gelegentlichen Post-Hardcore-Ausbrüchen hohen Wiedererkennungswert hat. In "Crows" wird das vor allem nach dem zweiten Refrain deutlich, wo die Band auf eine kurze Pause mit Bass-Slide das Tempo zurückschraubt, einen krachenden Breakdown einschiebt, und dann zum Abschluss des Songs wieder Fahrt aufnimmt, um auf einem hymnischen Höhepunkt zu enden.

Forkupines Debütalbum "Here, Away From" erscheint am 29. September via Midsummer. VISIONS verlost die neue Platte insgesamt 3x in ihrer limitierten Vinyl-Version - teilnehmen könnt ihr in unserer Gewinnspielrubrik.

Nach einer Releaseshow in ihrer Heimatstadt kommen Forkupines außerdem auf Tour. Karten gibt es bei den entsprechenden Locations.

Video: Forkupines - "Crows"

Live: Forkupines

28.09. Braunschweig - Klaue

30.09. Iserlohn - Bad Room Rehearsels

01.10. Bonn - Bla

02.10. Osnabrück - Salz Fest

03.10. Münster - Gleis 22

04.10. Düsseldorf - The Tube Club

05.10. Illingen - JUZ

06.10. Freiburg - White Rabbit

07.10. Ulm - Club Eden

08.10. Jena - Cafe Wagner

10.10. Leipzig - Geysershaus

11.10. Göttingen - Dots

12.10. Hamburg - Bar 227

13.10. Kiel - Schaubude

14.10. Berlin - Werk 9