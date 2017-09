Stone Temple Pilots streamen unveröffentlichten Song "Only Dying"

Im Rahmen des bevorstehenden Reissue-Box-Sets ihres Debüts "Core" haben die Stone Temple Pilots den bisher unveröffentlichten Song "Only Dying" ins Netz gestellt. Entstanden war dieser als Teil des Soundtracks zum Film "The Crow".

1994 sollte die Buchadaption "The Crow" in die Kinos kommen. Die Stone Temple Pilots steuerten den Song "Only Dying" bei. Nach dem tragischen Tod des Hauptdarstellers Brandon Lee, der Sohn des berühmten Kampfkünstlers Bruce Lee, musste der Film jedoch zu weiten Teilen neu gefilmt und das Skript abgeändert werden - und der Song geriet in Vergessenheit.

Nun veröffentlichte die Grunge-Band die Demoversion von "Only Dying" digital. Scott Weilands kernigem Gesang geht dabei ein Intro aus Bass, getragenem Schlagzeug und Gitarren voraus, wobei letztere in Akkordabfolge und Sound an The Cure erinnern, wie auch Gitarrist Dean DeLeo zugibt: "Vielleicht habe ich ein bisschen viel Robert Smith gehört zu der Zeit. Ich denke, wir haben bei dem Song nicht unser ganzes Potenzial als Songwriter ausgereizt. Aber ehrlich gesagt finde ich den Song wirklich sehr hübsch."

"Only Dying" wird neben anderen Raritäten und unveröfffentlichten Demos auf der Deluxe-Version des 1992 veröffentlichten und nun wiederaufgelegten Debütalbums "Core" enthalten sein. Zuletzt hatten die Stone Temple Pilots eine ebenfalls bislang unveröffentlichte Version des Songs "Wicked Garden" ins Netz gestellt. Die "Core (Super Deluxe Edition)" erscheint am 13. Oktober. Auch eine Neuauflage des Films "The Crow" soll nächstes Jahr in die Kinos kommen.

Stream: Stone Temple Pilots - "Only Dying"