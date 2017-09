Iron Maiden kündigen Livealbum "The Book Of Souls: Live Chapter" an, streamen "Speed Of Light"

Iron Maiden beschließen ihre "The Book Of Souls"-Tour, die sie binnen zwei Jahren in 39 Länder auf sechs Kontinente führte, mit einem Livealbum. Mit "Speed Of Light" gibt es bereits ein Video zu einem der Songs daraus. Zudem will die Band einen Konzertfilm veröffentlichen, der kostenlos im Stream zu sehen sein wird.

Im Juli endete die Tour zu Iron Maidens aktuellem Album "The Book Of Souls" in den USA. Seitdem haben Iron Maiden an ihrem neuen Livealbum gearbeitet. "The Book Of Souls: Live Chapter" erscheint am 17. November auf CD, als Deluxe Version auf CD und auf Vinyl.

15 Songs hat Band-Mastermind Steve Harris für das Album kompiliert. Bis auf eine Ausnahme haben Iron Maiden jeden Song an einem anderen Ort ihrer Tour aufgenommen. Harris dazu: "Wir haben sehr viel Zeit in dieses Album investiert. Ich wollte, dass es so nah wie möglich an ein Iron-Maiden-Konzert herankommt und unsere Fans auf der ganzen Welt repräsentiert. Das bedeutete für mich, Stunden damit zu verbringen mich durch die Aufnahmen von jedem Konzert der Tour zu hören, Material auszuwählen und dafür Sorge zu tragen, dass dabei ein Sound entsteht, der einheitlich ist und trotzdem die unterschiedlichen Reaktionen der Fans einfängt, sei es in El Salvador, wo wir das erste Mal gespielt haben, sei es in Donington oder Wacken, wo wir regelmäßig spielen."

Mit "Speed Of Light" gibt es einen ersten Song aus dem Livealbum bereits vorab im Video. Aufgenommen wurde er in Kapstadt. Der Clip ist nur ein Ausschnitt aus einem Konzertfilm, den Iron Maiden später im Jahr als Dankeschön an ihre Fans kostenlos im Netz streamen wollen. Genauere Infos dazu sollen folgen. "The Book Of Souls: Live Chapter" erscheint am 17. November bei Parlophone.

Video: Iron Maiden - "Speed Of Light" (Live in Kapstadt)

Cover & Tracklist: Iron Maiden - "Book Of Souls: Live Chapter"

01. "If Eternity Should Fail" (Sydney, Australia)

02. "Speed Of Light" (Cape Town, South Africa)

03. "Wrathchild" (Dublin, Ireland)

04. "Children Of The Damned" (Montreal, Canada)

05. "Death Or Glory" (Wroclaw, Poland)

06. "The Red And The Black" (Tokyo, Japan)

07. "The Trooper" (San Salvador, El Salvador)

08. "Powerslave" (Trieste, Italy)

09. "The Great Unknown" (Newcastle, UK)

10. "The Book of Souls" (Donington, UK)

11. "Fear Of The Dark" (Fortaleza, Brazil)

12. "Iron Maiden" (Buenos Aires, Argentina)

13. "Number Of The Beast" (Wacken, Germany)

14. "Blood Brothers" (Donington, UK)

15. "Wasted Years" (Rio de Janeiro, Brazil)

