Youtuber analysiert Radioheads "Bloom" mit komplexer Animation

Foto: Screenshot Youtube

Radioheads "Bloom" gehört zweifelsohne zu den komplizierteren Arrangements der Artrocker. Der Youtube-Kanal "Anatomy Of A Track" nimmt die rhythmische Komplexität des Tracks genauer unter die Lupe, und visualisiert das Zusammenspiel der einzelnen Klänge in einem spielerisch animierten Video.

Der Opener von Radioheads achtem Studioalbum "The King Of Limbs" ist ein ganz schöner Brocken. Im Wesentlichen besteht der vertrackte Track aus vielen nebeneinander laufenden rhythmischen Figuren, die sich manchmal unabhängig voneinander verschieben und das Gefühl erwecken, als würden sich die darüber liegenden Gesangs- und Synthmelodien ganz frei vom darunterliegenden Konstrukt bewegen.

Die Animation auf dem Youtubekanal "Anatomy Of A Track" versucht, die einzelnen Klänge des Songs in anschauliche Kontexte zu setzen. Das Video liest sich wie eine vereinfachte Partitur, die zu "Bloom" mitläuft. Die aufblinkenden Symbole stehen für die Bassläufe und perkussiven Elemente - am meisten präsent ist die Snare, die kleine Trommel des Schlagzeugs, in der Mitte der Spuren, die für den Marschrhythmus im Vordergrund sorgt. Verschiedene Pulslinien, die abhängig von ihrer Tonhöhe am oberen oder unteren Bildrand entlanglaufen, veranschaulichen die durchlaufenden Bassmelodien und Akkordbegleitungen. Gerade die Streicher kommen besonders dramatisch zur Geltung, wenn sie sich balkenförmig langsam von tiefen Tönen in die Höhe hinaufarbeiten.

Diese animierte Sektion des Tracks ist nicht nur aufschlussreich, sondern auch ästhetisch sehr ansprechend. Es handelt sich dabei nicht um das erste Video auf dem Kanal: Dort finden sich bereits ähnlich konzipierte Clips, zum Beispiel zu "Get Innocuous!" von LCD Soundsystem oder "The Great Curve" von den Talking Heads.

Video: The Anatomy of Radiohead - "Bloom"