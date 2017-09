Donots zeigen Video zu neuer Single "Rauschen (Auf jeder Frequenz)"

Foto: Screenshot youtu.be/V_mAbWToiIs

Die Donots veröffentlichen im Januar 2018 ihr neues Album "Lauter als Bomben". Der darauf enthaltene Punkrock-Song "Keiner kommt hier lebend raus" war bereits im Mai erschienen, nun zeigen die Ibbenbürener sich von einer anderen Seite: Ihre neue politische Single "Rauschen (Auf jeder Frequenz)" wildert im New Wave und Post-Punk. Ein atmosphärisches Video setzt den Song passend in Szene.

Ein windschiefes Riff lässt zunächst gerade noch erahnen, dass hinter "Rauschen (Auf jeder Frequenz)" die Donots stecken - bis der Song plötzlich in einen brodelnden, düster-melodischen Beat zwischen New Wave und Post-Punk übergeht. Der Sound ist leicht kühl und druckvoll, leiht sich seinen Beat bei New Order und seine Dunkelheit bei Joy Division - und kommt nicht von ungefähr. Schon 2010 spielte die Band ihre Vorliebe zum Wave auf ihrem achten Studioalbum "The Long Way Home" aus, damals in Songs wie "Calling" und "Forever Ends Today". Der Nachfolger "Wake The Dogs" von 2012 schloss mit einem Track wie "All You Ever Wanted" daran an.

Textlich stellt sich die neue Single gegen Terror, Rechtsruck und Angst. Die Zeile "Wir wollen das Rauschen zurück" ist dabei als Hommage an "We Want The Airwaves Back" von den Ramones zu verstehen - wobei die Donots dazu motivieren, friedlich und aktiv zusammen zu arbeiten. Vor dem ersten Refrain singt die Band: "Nein, unsere Köpfe könnt ihr niemals haben/ Weil unsere Herzen lauter als Bomben schlagen." Das dazugehörige Video unterstreicht die düstere, unheimliche Stimmung des Songs mit atmosphärischen Performance-Bildern.

"Rauschen (Auf jeder Frequenz)" ist der zweite Vorabsong aus dem kommenden Album "Lauter als Bomben", das am 12. Januar über Solitary Man erscheint. Zuvor hatten die Donots den zynisch-bissigen Punkrock-Song "Keiner kommt hier lebend raus" veröffentlicht.

Im Dezember sind die Ibbenbürener bei zwei Konzerten im Vorprogramm der Broilers live zu erleben. Nächstes Jahr kommen die Donots dann im Februar und März auf große "Lauter als Bomben"-Tour. Karten für die Konzerte gibt es bei Merchcowboy und Eventim. Der nächste Grand Münster Slam steigt im Dezember 2018.

Video: Donots - "Rauschen (Auf jeder Frequenz)"

Live: Broilers + Donots

01.12. Düsseldorf - ISS Dome

02.12. Düsseldorf - ISS Dome

VISIONS empfiehlt:

Donots

20.02. Saarbrücken - Garage

21.02. Bremen - Schlachthof

22.02. Hannover - Capitol

23.02. Berlin - Huxley's Neue Welt

24.02. Rostock - Mau Club

06.03. Dresden - Schlachthof

07.03. Wien - Wuk

08.03. München - Tonhalle

09.03. Karlsruhe - Substage

10.03. Zürich - Dynamo

20.03. Dortmund - FZW

21.03. Hamburg - Große Freiheit 36

22.03. Köln - E-Werk

23.03. Erlangen - E-Werk

24.03. Wiesbaden - Schlachthof

Live: Donots (Grand Münster Slam 2018)

15.12. Münster - Halle Münsterland