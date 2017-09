Steven Wilson präsentiert neues Video zu "Nowhere Now"

Foto: Screenshot Youtube

Es ist der vierte offizielle Clip aus Steven Wilsons aktuellen Album, gedreht wurde er aber bereits im April: Das Video zu "Nowhere Now" zeigt Wilson in verschiedenen chilenischen Settings, die sich geografisch auf den Songtext beziehen.

Ein Fan habe ihn nach Chile eingeladen, sagt Steven Wilson, und er habe zufällig im Paranal-Observatiorium in der Atacama-Wüste gearbeitet. Wilson und sein langjähriger Freund und Regisseur Lasse Hoile witterten sofort die Gelegenheit, in der interessanten Lanschaft Chiles zu drehen. Ursprünglich sollte es sogar ein Konzertfilm à la Pink Floyds "Live At Pompeii" werden, als die Crew aber die Bedingungen vor Ort kennenlernte, wurde dieser Plan - abgesehen vom finanziellen Aufwand - schnell verworfen: 5.000 Meter über dem Meeresspiegel befindet man sich nicht nur buchstäblich "above the clouds", wie Wilson im Refrain von "Nowhere Now" singt, es ist auch bitterkalt. Aus diesem Grund trägt Wilson auch eine dicke Lederjacke, obwohl er sich gefühlt habe "wie ein Rockstar-Klischee".

Abgesehen von den Observatorien Paranal und Alma hat Hoile das Video noch im Valle de la Luna und auf einem verlassenen Friedhof mitten im Niemandsland gedreht. Der Song handelt von verschiedenen Perspektiven, die man auf die Menschheit haben kann. Hier unten sieht es mitunter schlimm aus, vom Weltraum aus aber wunderbar - "ein kleiner 'Space Oddity'-Vibe", so Wilson lachend in unserer Titelstory in VISIONS 293. In Chile ist übrigens auch das exklusive Coverfoto dieser Ausgabe entstanden.

Wilsons aktuelles Album "To The Bone war am 18. August bei Caroline erschienen. Zuletzt hatte er nach "Pariah", "Song Of I" und "Permanating" ein Lyric-Video zum Song "Refuge" veröffentlicht.

Video: Steven Wilson - "Nowhere Now"

Instagram-Posts: Steven Wilson in Chile

I have been to some strange places on my travels, but this may be the strangest of all, an abandoned "ghost" graveyard in the middle of the Atacama desert in Chile. The word eerie doesn't get close to explaining the feeling. Ein Beitrag geteilt von Steven Wilson (@stevenwilsonhq) am 26. Apr 2017 um 16:19 Uhr

The breathtaking landscapes of Valle de la Luna, Chile. #chile #stevenwilson #videoshoot Ein Beitrag geteilt von Steven Wilson (@stevenwilsonhq) am 29. Apr 2017 um 15:36 Uhr

Inside one of the telescopes at Paranal Observatory, Chile. #paranalobservatory #chile #stevenwilson #space #telescopes #telescope Ein Beitrag geteilt von Steven Wilson (@stevenwilsonhq) am 2. Mai 2017 um 16:09 Uhr

